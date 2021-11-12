20 yıl atıl kalan Çardak OSB’de fabrika yatırımları hızlanıyor

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli’de 20 yıl atıl kaldıktan sonra yeniden canlandırılan ve tüm parselleri tahsis edilen Çardak Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayi yatırımları sürüyor. Çardak OSB Başkanı Okan Konyalıoğlu, İŞKUR’un yaptığı araştırmada bölgenin işgücü potansiyelinin talebi karşılayacak düzeyde olduğunu belirlediğini açıkladı.

Türkiye’nin ilk özel OSB’si unvanını taşıyan 3 milyon 255 bin metrekare alana sahip Çardak OSB, 2016 yılından itibaren hareketlenmeye başladı. 98 parselin tamamı tahsis edilen bölgede yatırımı tamamlayan 6 şirketin üretim yaptığını, 5 yatırımın inşaatının sürdüğünü belirten Okan K onyalıoğlu, 10 şirketin projelerini tamamlayıp inşaata başlama aşamasında olduğunu söyledi.

2 bin kişiye istihdam sağlanacak

İnşaat ve proje aşamasındaki yatırımların tamamlanıp üretime başlaması ile birlikte bölgede bin 500-2 bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade eden Okan Konyalıoğlu, “Bölgede yatırımlar hızlanmaya başladı. Biz de OSB yönetimi olarak sanayicilerimizin taleplerini karşılamak ve yatırımların ara vermeden sürmesi için gereken çalışmaları yürütüyoruz. Son olarak sanayicilerimizle bir araya gelerek beklenti ve önerilerini aldık. Master plan hazırlıyoruz. Bölgenin işgücünü potansiyelini belirlemek için araştırma yaptırdık. Sonuçlarını sanayicilerimizle paylaştık” diye konuştu.

Okan Konyalıoğlu, “Denizli İŞKUR Müdürlüğü ile işbirliğine gittik. Çardak ilçesi ve yakın çevresinde 80 bin kişilik istihdam potansiyelinin olduğunu tespit ettik. Ayrıca, İŞKUR ile işbirliği yaparak bölgemizde personel arayan tüm firmalarımıza danışman tahsis edilmesini sağladık. Özellikle şehir dışından gelerek yatırım düşüncesinde olan firmalarla bu verileri paylaştığımızda, yatırımlarını hızlandırma kararı aldıklarını görüyoruz. Bu da 2025 yılı için belirlediğimiz 5 bin kişi istihdam hedefimizin gerçekleşmesi noktasında umutlandırıyor” diye konuştu.