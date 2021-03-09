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200 teknik servisi tek başına koordine ediyor

İklimlendirme sektöründeki ulusal firmalar arasında bulunan Fujiplus-Kurluk’un Teknik Hizmetler Koordinatörü Ezgi Özdemir, 81 ilde hizmet veren 200’ün üzerindeki teknik servisin koordinasyonunu sağlıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ADANA - Sektördeki 12 firmadan biri olarak Adana’da faaliyet gösteren Kurluk’un teknik hizmet yöneticisi Ezgi Özdemir, çalışmalarında ‘kusursuz hizmet sağlama’ prensibini her zaman ön planda tuttuğunu söyledi. Türkiye’nin her köşesinde yaygın kullanım alanı olan Fujıplus marka klimaların, kullanıcıların konforuna yönelik eksiksiz ve kesintisiz çalışmasını sağlamak için güçlü bir motivasyon gerektiğini belirten Özdemir, “En iyi konforu sağlamak için kadın titizliğini sahaya yansıtmayı hedefliyoruz” dedi.