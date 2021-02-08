2020-21 sezonu kuru kayısıda ihracat hedefi 300 milyon dolar

İZMİR - Türkiye, 2020-21 sezonunun 6 aylık diliminde kuru kayısı ihracatından yüzde 7’lik artışla 162 milyon dolar döviz geliri elde etti. Sezon sonunda 300 milyon dolara ulaşılması hedefleniyor. Türkiye, 2019-20 sezonunun ilk yarısında 58 bin 604 ton kuru kayısı ihraç etmişken, 2020-21 sezonunun 6 aylık diliminde 50 bin 35 ton kuru kayısı ihraç etti. Kuru kayısı ihracatında miktar bazındaki azalışta rekolte düşüklüğü ve pandemi nedeniyle ithalatçıların stoksuz çalışma yaklaşımının etkili olduğunu dile getiren Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, kuru kayısıda ortalama ihraç fiyatının 2 bin 600 dolardan, 3 bin 240 dolar seviyesine çıkmasının döviz gelirinde artışı getirdiğini kaydetti.