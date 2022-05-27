2021 Bursa Kalite Ödülü sahiplerini buldu

ZEHRA ORUÇ

BURSA- 1998 yılından günümüze KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD iş birliğinde EFQM Modeli referans alınarak verilen Bursa Kalite Ödülü sahiplerini buldu. Kalite kültürü ve yaklaşımının ülkemizde yaygınlaştırılması, kalite çalışmalarının teşvik edilmesi sağlamak, iş mükemmelliğine ulaşma çabasında olan kurum ve kuruluşları ödüllendirmek ve onurlandırmak amacıyla Bursa Kalite Ödülü'nde 2021 yılı süreci tamamlandı. Geçtiğimiz Ekim ayında başlayan heyecanlı ödül yolculuğunda sona yaklaşıldı. Takvim doğrultusunda kurumlar hazırlıklarını yaptı. Değerlendiricilerin saha ziyaretleri sonucu 4 kurum finale kalmayı başardı. Bu yıl; sanayi, yerel yönetim ve eğitim kurumları olmak üzere farklı alanlardan finalistler yer aldı.

Hitachi Astemo Türkiye 2021 Bursa Kalite Büyük Ödülüne layık görülürken; Bandırma Belediyesi, Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2021 Bursa Kalite Başarı Ödüllerinin sahibi oldu.