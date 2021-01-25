2021, Denizli Organize Sanayi Bölgesi için yatırım yılı olacak

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Denizli Organize Sanayi Bölgesi, geçen yıl küresel salgın nedeniyle mart ve nisan aylarında üretimdeki düşüşü yılın ikinci yarısında yakaladığı güçlü performansla kapattı. 5 milyon metrekare alana kurulu bölgede, elektrik, doğalgaz ve su kullanım oranları 2019 yılı rakamlarını geride bırakarak yüzde 4 oranında arttı. Denizli OSB Müdürü Ahmet Taş, aralık ayında 43 milyon kWh ile en yüksek elektrik kullanım rakamına ulaştıklarını belirterek, “Bölgedeki tesisler tam kapasite çalışıyor. Kiralık yer kalmadı, yatırım için arsa almak isteyenlere yerimiz yok diyoruz” dedi.

Denizli’nin ihracatına 750 milyon dolar katkı sağlayan üretim üssü Denizli OSB’de, 26 bin kişi istihdam ediliyor. Bölgede nisan ayında 21 milyon Kwh’a kadar düşen elektrik tüketimi aralık ayında 43 milyon KWh’a kadar yükselirken 2020 yılı toplam tüketimi 439 milyon Kwh’a ulaşarak pandemi öncesi tüketiminde üzerine çıktı. Doğalgaz tüketimi aralık ayında 5 milyon 576 bin metreküp, 2020 yılında 56 milyon metreküp, su kullanımını aralık ayında 1 milyon 440 bin metreküp, 2020 yılında 15 milyon 500 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Bölgede kiralık yer kalmadı

Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, pandeminin etkilerinin en yoğun hissedildiği nisan ayında doğalgaz ve su kullanımının da yarı yarıya düştüğünü belirtti. Islah çalışmasıyla parsel sayısını 184’ten 223’e çıkaran Denizli OSB’de genişleme alanında yer alan şirketlerin yatırımlara başladığını söyleyen Ahmet Taş, “Sanayicilerimizin kiralık ve satılık yer için yoğun bir talebi var. Denizli OSB’de şu an kiralık fabrika alanı kalmadı. Parsel satışı için bölgemize başvuranlara da yerimiz kalmadığını üzülerek söylüyoruz. Geçen yıl alanımızı 684 bin metrekare büyüttük. Bu parselleri alan sanayiciler yatırım yapmaya başladı. 2021, bölgemiz için yatırım yılı olacak” diye konuştu.