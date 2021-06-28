2021 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik başvuruları başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre 2021 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik Başvuruları alınacak.

Ön yeterlik başvurusu, 14 Temmuz 2021 kadar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü II. T.B.M.M Ulus / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

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