“2022’de kira ve gayrimenkul fiyatları yükselmeye devam edecek”

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Yaklaşık 8 ay önce kurulan Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği, inşaat sektörünün her alanında nitelikli 150 üyesiyle birlikte faaliyet gösteriyor. Özellikle konut fazlalığının olmadığına vurgu yapan Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği (SİMDER) Başkanı Yunus Güney, Samsun ve Türkiye’nin konut durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Müteahhitlerin yüksek fiyat ortamında konut yapmak istemediğini ve bu nedenle konut arzı olmadığını dile getiren Başkan Güney, “Yapı sektöründeki imalatçılar ve malzemecilerle imal edenlerle üretenlerin bir araya geldiği bir derneğiz. Yaklaşık 8 ay önce kurulan bir derneğiz. Samsun’da mevcut bir dernek vardı ama onun pasif kalması sonucunda biz yeni bir oluşumla yola çıktık. İnşaat ve yapı sektörü 2021’de Türkiye’de zor bir yıl geçirdi. 2022 inşaat ve yapı sektörü için daha zor bir yıl olacak. Özelde ülkemizin genelde dünyanın içerisinde bulunduğu enflasyonist ortam, pandemi nedeniyle malzemelerin çelik sektörünün, inşaat girdilerinin, inşaat malzemelerinin fiyatlarının son derece yüksek olduğu akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak tüm sektörün fiyatların yüksek olduğunu bir ortamda yüksek fiyatlarla müteahhitler üretim yapmak istemedi. Arzı belli bir noktada tutmak zorunda kaldı” diye konuştu.

Piyasada arz eden yok ama talep çok

Şu anda piyasada arzın olmamasına karşında talebin yüksek olduğunu söyleyen Güney, “Müteahhitler ve iş adamları bu yüksek enflasyonist ortamda yeni bir iş yapmak istemiyor. Herkes olduğu pozisyonu korumak istediği için piyasada arz kıtlığı ve buna bağlı olarak talep dengelenemedi. Bu nedenle de kiraların ve gayrimenkul fiyatlarının son derece yüksek olması birbirini tetikledi. Kiralar ve gayrimenkul fiyatları artmaya devam edecek. Dünya genelinde enflasyonist ortam ne zaman durulursa kira ve gayrimenkul fiyatları o zaman düşmeye başlar. Fiyatlar düşmeye başladığında ise yapı sektöründeki arz-talep dengesi bir şekilde düzenli bir hale getirecek. Şu anda piyasada arz eden yok ama talep çok var. Türkiye’nin ve Samsun’un yıllık ihtiyacı belli ve bu yıllık ihtiyacı karşılanacak konut üretilmiyor. Tüketicilerinde alım gücü azaldığı için iş adamları ve müteahhitler alım gücüne bakarak konut yapmak istemiyor. İş adamları ve müteahhitlerde konut satamama endişesi var” şeklinde konuştu.

“Samsun’da yaklaşık 20 bine yakın konut açığı var”

Pandemi nedeniyle Türkiye’nin ve Samsun’un yıllık konut ihtiyacını karşılayamadığını belirten Başkan Güney, son olarak sözlerine şunları ekledi: “Türkiye’de konut fazlalığı olduğu söyleniyor ama bu bir şehir efsanesidir. Konut arzının fazla olduğu yerde fiyatlar bu kadar yükseğe çıkmaz. Yeterli konut olmadığı içinde fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Türkiye’nin yıllık konut ihtiyacı yaklaşık 800 bindir. Bunun 3’te 2’si de sıfır konut üzerine kuruludur. Türkiye’de pandemi nedeniyle son 2 yılda mevcut konut ihtiyacının yarısı üretilemedi. Türkiye’de yaklaşık bir milyona yakın konut açığı var. Yaklaşık 20 binine yakın ise Samsun’da konut açığı mevcut. Özellikle Samsun’da nitelikli konut üretimi yok. Hükümetin TOKİ vasıtasıyla bu işe çözüm bulma gayretlerinin çok yerinde olmadığını düşünüyorum. TOKİ konutları çok tercih edilebilir değil. Samsun’da gerçekleşecek olan TEKNOFEST, ilimize hatta Karadeniz Bölgesi’ne büyük kazanımlar sağlayacak. Samsun’un sanayi şehri olması gerekiyor. TEKNOFEST ile birlikte Samsun’un bilim ve havacılık alanında altyapısının oluşacağını ve ilerleyeceğini düşünüyorum.”