2023 Türk arıcılığının inovasyon yılı olacak

Duygu GÖKSU



İZMİR - Muğla’da kurulacak olan Apiterapik Ürünlerin İşleme Merkezi ile birlikte Türkiye’de çok az miktarlarda üretilen, arı sütü, polen, arı ekmeği, arı zehri ve propolis gibi ürünler işlenerek daha katma değerli olarak pazarlanacak. Paydaşları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR), Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla’ya Hizmet Vakfı ile Muğla Teknopark AŞ’nin yer alacağı merkezle paralel olarak teknopark bünyesinde bir de Apiterapi İnovasyon Merkezi kurulacak.

Yapılacak Ar-Ge çalışmalarıyla ortaya konacak yeni ürünlerle Türk arıcıların dünya pazarına da açılacağını ifade eden Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve MAYBİR Başkanı Ziya Şahin, “Piyasada polen dışında tamamen yerli apiterapik arıcılık ürünü bulunmuyor. Yaklaşık 2 ton yerli arı sütü ve 8 ton civarında propolis, 80 milyon nüfusu olan ülkemiz için oldukça az. Bu projeyle ise ham maddeyi değil ürünü piyasaya süreceğiz. Böylece en az bin Muğlalı arıcı yüksek katma değerli üretim yapacak. Arıcılarımıza ciddi bir ekmek kapısı açılacak. Proje 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacak, 2022’de üretime başlayacak, 2023 ise Türk arıcılığı için daha çağdaş ve inovatif bir yıl olacak” diye konuştu.

İnovasyon merkezi de yolda

Türkiye’nin apiterapi konusunda sahip olduğu rekabetçi zemini yeterince değerlendiremediğini belirten Muğla Teknopark Genel Müdürü Barış Ethem Süzek, “Pazardan daha fazla pay alabilmek için mevcut ürünleri iyileştirmemiz ya da yeni ürünler geliştirmemiz lazım. Biz de bu kapsamda Ar-Ge, Ür-Ge faaliyetleri konusunda şirketlere beşik hazırlamak için bünyemizde Apiterapi Ürün İnovasyon Merkezi kurma hazırlıklarına başladık. Şu an bünyemizde apiterapik ürünler geliştiren bir firmamız var. Biri de başvuru aşamasında. Oluşturacağımız inovasyon merkezinde apiterapi firmaları için ortak kullanım laboratuvarı kuracağız. Firmaların ürün geliştirme ya da araştırma yapmasının önündeki engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.