2023’de Kocaeli’den de IPARD III programı kabul işlemleri yapılabilecek

Belma A.Özgen

IPARD programı kapsamına Kocaeli’nin de dahil edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Seddar Yavuz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (IPARD) TKDK Destek Ofisi’nin Kocaeli ve bölge tarımına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç ise “Yapılan maddi ve manevi yardımlarla birlikte kırsal alanlarda kalkınma sağlanması ve yapılan faaliyetlerden maksimum fayda elde edilmesi sağlanacak” dedi. Tunç ayrıca TKDK projeleri kapsamında yatırımcılara 3 milyon euroya kadar yüzde 50 ile yüzde 75 oranları arasında hibe desteği ve yapılacak olan yatırımlarda KDV ve ÖTV muafiyeti sağlanacağını kaydetti.