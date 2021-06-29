21 araştırmacıdan oluşan bilim kurulu ilk kez toplandı

Kübra OĞURLU



KOCAELİ - Toplantıya Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve 21 araştırmacı bilim kurulu üyesi katıldı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde bir bilim ve teknik kurulunun oluşturulması ve bu kurulun başkanının ve üyelerinin kurul da var olması, eylem planının birinci maddesinde yer alan bir karardı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan koordinasyon kurulunda yer alan bilim kurulu üyelerimiz de var. Bilim ve teknik kurulu, yapmış olduğu çalışmalarla ilgili raporlamalar yapacak. Kurulumuzun başkanlığını ise TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal yürütecek” dedi.

11 farklı kurumdan 21 araştırmacı

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise, “Oluşturulan Bilim ve Teknik Kurulu’na olan ilgi bizi heyecanlandırıyor, aynı zamanda sorumluluğumuzu da artırıyor. Marmara Denizi Eylem Planı’nın ilk maddesi, bir Bilim ve Teknik Kurulu’nun oluşturulmasına yönelikti. Biz o doğrultuda oluşturulmuş 11 farklı kurumdan 21 araştırmacı ve kurul üyesi olarak bu çalışmaya başlayacağız. Konunun öneminin ve ciddiyetinin farkındayız. Müsilaja bilimsel bir yaklaşımla odaklanarak, soruna yönelik görüş ve çözüm önerilerini oluşturmak için çabalayacağız. Farklı disiplinlerden bilim insanları var. Konunun çevre, deniz ve su bilimleri teknolojileri ve buna bağlı olarak temel bilimler konusunda yani fizik, kimya, biyoloji noktasında da destek verecek 21 bilim insanıyla birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.