220 depremzede daha yeni evinin anahtarını aldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesinde yapımı tamamlanan 220 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutların inşası sürüyor.
Depremlerden kısa süre sonra yapımına başlanan 1. etap deprem konutlarından 220'si vatandaşlara teslim edildi. Etaplar halinde yapımı süren diğer deprem konutlarının ise kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.