2.3 milyon TL yatırım alan Triwi, seri üretim için gün sayıyor

İZMİR - İzmirli anne-kız Zeynep ve Alara Akçasız tarafından hayata geçirilen ve meme kontrollerini rutin hale getirmeyi amaçlayan giyilebilir teknoloji girişimi Triwi, 2. 3 milyon TL üzerinde yatırım almayı başardı. Girişimci anne kızın şimdiki hedefi ise Triwi’yi global bir marka yapmak ve seri üretime geçerek meme sağlığı konusunda lider bir şirket haline gelmek.

“What Woman Want” mottosu ile 2018’de kurulan Triwi, özgün teknoloji tasarımı ile kadınlara kendi kendilerine meme muayenelerini kolaylıkla gerçekleştirme imkanı sağlarken, aylık hatırlatmalar ve muayene yönlendirmeleri ile kadınların meme sağlığı kaydını tutmasını ve düzenli doktor takvimi oluşturmasını hedefleyerek, olası bir hastalık durumunda erken teşhis konmasına katkı sağlayacak.

Kadınlarda meme muayenelerini her seferinde bir uzmana danışarak yapma zorunluluğunu ortadan kaldıran Triwi’nin gelişim öyküsünü markanın kurucularından Zeynep Akçasız şu sözlerle anlattı: “Kızım Alara ile her zaman ortak bir iş yapmak istiyorduk. Kafa kafaya verdik ve en iyi bildiğimiz yerden başlamak istedik. Kadınlar ile ilgili bir start up kurmak üzere yola çıktık. Son yıllarda hızla artan meme kanseri bizi bu konuda bir iş fikri üretmeye yöneltti. Her yıl 2 milyon kadına meme kanseri teşhisi konuyor ve 700 bin kadın hayatını kaybediyor. Oysa meme kanseri erken teşhiste tedavi edilebilen bir kanser türü. Erken teşhisin ilk adımı da evde kendi kendine muayeneden geçiyor.”

Kadınların düzenli olarak meme muayenesi yapmaları gerektiğini hatırlatan Akçasız, “Ancak her seferinde uzmana gitmek ya da basit muayeneleri bireysel olarak doğru zamanda yapmak hem zor hem de hatalı tespitlere yol açabiliyor. Ürünü geliştirmeden önce 500’den fazla kadınla konuştuk. Kadınların yüzde 87’si ya yanlış zamanda, ya yanlış şekilde kontrol yapıyor, ya da hiç yapmıyor. Bize bu muayeneyi hatırlatacak. Ön kontrolleri yapabilecek bir ürün var mı diye araştırdık. Dünyada ve ülkemizde olmadığını gördük. Ürettiğimiz kit sayesinde bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçladık. Kadınların evde kendi kendilerine meme muayenesi yapmalarını ve doktora giderken ellerinde daha fazla ve doğru veri götürebilmesini sağlayacak Triwi Cup’ı geliştirdik” diye konuştu.

Zeynep Akçasız Triwi’nin çalışma yöntemi ile ilgili olarak, “Triwi Cup, telefona yüklenen bir uygulama ile eş zamanlı çalışarak meme kontrollerinizi kolaylaştırmayı ve daha kapsamlı bir hale getirmeyi amaçlıyor. Sizin için en uygun muayene zamanını, döngünüze göre ayarlayarak ayda bir kere uygulamadan bir bildirim gönderiyor. Bildirim geldikten sonra akıllı kupu sporcu sütyeninizin içine yerleştiriyorsunuz, uygulamadan gelen yönlendirmeler sayesinde meme yüzeyinde kontrol edilmeyen tek bir nokta kalmıyor. Bu, medikal bir ürün değil, tam anlamıyla wellness ürünü olarak tanımlayabiliriz” dedi.



Elginkan Vakfı Büyük Ödülü’nü aldı

Ürün henüz fikir aşamasındayken ödüllendirildiğini anlatan Alara Akçasız, “İlk 2018’de ODTÜ Teknokent’te Yeni Fikirler, Yeni İşler Hızlandırma Programı’na katılarak başladık. Henüz fikir aşamasındayken Elginkan Vakfı Büyük Ödülü’nü aldık. Fikrimizi pratiğe dökebilmemiz de Elginkan Vakfı’nın cansuyu ile gerçekleşti ve prototip oluşturduk. Seri üretime geçebileceğimiz bir tasarım üzerinde çalıştık. Ardından Fon Bulucu’da kitle fonlama kampanyası yaptık ve 2.3 milyon TL üzerinde yatırım topladık. En geç 3 ay içinde satış aşamasına geçmiş olacağız. Fonlamanın da tamamlanmasıyla üretime geçmek için hiçbir engel kalmadı. Ürünlerimizi pazarla buluşturmak için çok heyecanlıyız” diye konuştu.