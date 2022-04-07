25 ilde 405 arsa açık artırma ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 25 ilde 405 arsayı açık artırma ile satışa sundu.

İstanbul'da 172, İzmir'de 36, Muğla'da 13, Aydın'da 6, Ankara'da 20, Antalya'da 18, Balıkesir'de 23, Eskişehir'de1, Bursa'da 5, Edirne'de 2, Tekirdağ'da 3, Kocaeli'de 13, Kayseri'de 2, Mersin'de 8, Afyonkarahisar'da 41, Aksaray'da 7, Karaman'da 4, Kırşehir'de 8, Nevşehir'de 4, Malatya'da 10, Tokat'ta 1, Adıyaman'da 1, Iğdır'da 4, Kars'ta 1, Şırnak'ta ise 2 adet olmak üzere toplam 405 arsanın satış ihalesi 14 Nisan 2022 tarihinde yapılacak.

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