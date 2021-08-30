"26. Marble' İzmir'e katılan kazandı"

İZMİR - 26. Marble İzmir Fuarı’nda temsilciliklerle birlikte 324 katılımcı ve 40’ı aşkın ülkeden satın almacı gelirken 26. Marble İzmir Fuarı katılımcılarıyla görüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; “İzmir bizi gelecek adına umutlandırıyor. Zorlu koşullarda bile eğer bu fuar başarı ile gerçekleştiyse, önümüz açıldığında bizi kimse tutamaz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 26. Marble İzmir Fuarı tamamlandı. Hem küçük hem de büyük ölçekli anlaşmalara imza atıldığını belirten katılımcı firmalarla görüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı açıklamada, "İyi ki bu cesareti göstermişiz. Katılanlar hakikaten beklediklerinin çok üzerinde bir ticaret hacmi yakaladılar. Geçen yıllara göre sayımız düşük olmasına rağmen katılımcılar çok daha yüksek cirolarla fuarı kapatıyorlar. Demek ki bu kadar zor koşullarda bile fuarımız başarı ile kapanıyorsa, önümüz açıldığında bizi kimse tutamaz. Sektörümüze bize güvendikleri için teşekkür ediyor, fuarda emeği geçen herkesi kutluyorum” şeklinde konuştu. Katılımcı ve ziyaretçilerin fuarın veriminden memnun kaldığını belirten İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, 26. Marble İzmir Fuarı’nda temsilciliklerle birlikte 324 katılımcı ve 40’ı aşkın ülkeden satın almacı geldiğini açıkladı. Alıcı, "Bir sonraki Marble İzmir Fuarımızı 30 Mart – 2 Nisan tarihlerinde düzenleyeceğiz. Bu sene fuarımız iyi bir ticaret hacmine sahne oldu, katılan kazandı. Diyebilirim ki Mart 2022’deki fuarımızda katılanlar daha da çok kazanacak” dedi.

Fuar, makine ve mermer arasındaki bağı teşvik etti

Hem mermer hem de makine üreticileri olarak bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Türkiye Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Aykut Akdemir de , “Pandemi koşullarında yaşayabileceğimiz en iyi fuarı yaşadık. Çin’de ve İtalya’da fuarlar her ne ise İzmir Fuarı Türkiye madenciliğinde doğal taş üreticiliğinin bir markasıdır. Bu fuardaki makine üretiminin büyük bir kısmı yerli üretim… Bugün fuara gelen tüm ekipmanların satılmış olması fuarın üretici ile makineci arasında bağ kurması adına çok değerli. Dört günlük fuarda beklemediğim kadar yabancı alıcı gördüm. Değerli bir fuar gerçekleşti. Fuarın değeri de bu kentte düzenlenmesinden geçiyor” ifadelerinde bulundu. TÜMMER Başkanı İbrahim Alimoğlu ise, fuarın başarısı ile ilgili gözlemlerini dile getirerek, "Ekonomik olarak da hepimiz bir kazanç elde ettik. Gelmeyenlerin pişman olduğunu doğruladık. 2022 yılında hep beraber daha fazla katılımla fuarımızı yapacağız” dedi.