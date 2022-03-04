3. HTLS, bu yıl “İlham Veren Kadın Liderler”e ev sahipliği yapacak

KOCAELİ - 3. HTLS – Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi’nin ikinci günü bu yıl çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen “İlham Veren Kadın Liderler Zirvesi’nde, kamuoyunda başarılarıyla tanınan konuşmacılar, kariyer yolculuklarında geçtikleri süreçleri ve ufuk açıcı hikâyelerini paylaşacaklar. MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji bu yıl 15 Mart’ta “Sağlıkta Geleceğin Mimarları – Kişiselleştirilmiş Tıp” başlığı altında, sektörün öncü şirketleri ve liderlerini bir araya getirecek. 3. HTLS’nin ikinci gününde ise Swiss Hotel The Bosphorus’da “İlham Veren Kadın Liderler Zirvesi” gerçekleştirilecek.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji Kurucu Başkanı Göksenin Aydın, HTLS – Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi bünyesinde bu yıl ilk kez Kadınlar Günü’ne özel bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Aydın, “Sahnede kim olursa olsun her başarılı projenin arkasında mutlaka bir kadın eli olduğuna inancımız çok büyük. Toplumsal hayatın her alanında, yaptıkları her işte; derleyip toparlayan, umut veren, inandığının yanında siper olan, sevgili olan, eş olan, anne olan, özverili olan, iş kadını olan, proje yapan, bilim insanı, hekim, mühendis, yazılımcı olan biz kadınların bugün olduğu gibi yarın da gelecek nesillere örnek olmak için yaşanmışlıklarını ve harika tecrübelerini dinlemek için büyük heyecan duyuyoruz. İş hayatında her geçen gün artan kadın istihdamını ve kadın iş gününü destekleyen, kadını birey olarak her konumda önemseyen işletmelerin yöneticilerinin de aramızda olacağı ‘Kadınlar Günü Özel’ buluşmamızda bugünden yarına gelecek nesillere örnek olacak, gündem oluşturacak tecrübeleri konuşacağız” dedi.

Kadın liderler deneyimlerini ve gelecek vizyonlarını anlatacak

“3. HTLS – Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi- Kadınlar Günü Özel”de, her biri alanında başarılı kadınlar deneyimlerini paylaşacaklar ve gelecek vizyonlarını aktaracaklar. Konuşmacıların kişisel tecrübeleriyle zenginleştirilmiş sunumların yer alacağı zirveye, Amerikan Hastanesi Medikal Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nil Molinas Mandel, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özge Bulut Maraşlı, Philips Kişisel Sağlık Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Pazarlama Direktörü ve Philips Kişisel Sağlık Türkiye Ülke Müdürü Sibel Yıldız, Sanitas Kurucu Otağı Dr. Şebnem Akman Balta gibi pek çok başarılı isim konuşmacı olarak yer alacak.