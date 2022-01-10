 3. HTLS Zirvesi’nde “Sağlıkta Geleceğin Mimarları” bir araya geliyor

KOCAELİ - Sağlık alanındaki yeniliklerin ve gelecek vizyonlarının paylaşılacağı “3. Health Technologies Leaders Summit (HTLS) – Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi”, Mart ayında Swissotel The Bosphorus’ta toplanacak. Pandemi sonrası oluşan yeni dünyanın en yeni teknolojilerinin ve sağlıkta teknoloji yatırımlarının konuşulacağı Zirve, 15 Mart’ta “Sağlıkta Geleceğin Mimarları – Kişiselleştirilmiş Tıp” başlığı altında, sektörün öncü şirketleri ve liderlerini bir araya getirecek. Zirvenin ikinci günü olan 16 Mart’ta ise Kadınlar Günü’ne özel “İlham Veren Kadın Liderler Zirvesi” yapılacak. Bu buluşmada, kadın liderler deneyimlerini paylaşırken, vizyonlarını ve başarı hikayelerini anlatarak gelecek nesillere ilham olacak.

Sağlık sektöründe inovasyon ve mükemmelliğe adanmış pek çok projeye imza atan MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji’nin organizasyonuyla ilki 2018 yılında düzenlenen HTLS’de, bu yıl sektörün her alanından temsilciler yer alacak. Zirvede, kamu ve özel sağlık kurumları, sağlık sigortacılığı, hekimler, ilaç firmaları, telekomünikasyon, teknoloji ve bilişim sektörlerinin öncü şirketleri ve liderleri, yakın gelecekte hayata geçirecekleri projeleri ve yatırımları hakkında bilgiler verecek ve özellikle pandemiden sonra daha fazla öne çıkan teknolojinin sağlıktaki yerini ve kişiselleştirilmiş tıp alanında yaptıkları çalışmaları anlatacak.

İlaç sektöründen, teknolojilere kadar birçok firma katılım sağlayacak

Zirvede konuşmacılar, sağlık ve sağlık için üretilen teknolojilerde gelecekte bizleri nelerin beklediğini, ne tür gelişmeler olacağını, sağlık sektörünün iyileşmesi ve iyi halin sürdürülebilirliği için bugüne kadar yapılanları, gelecekte nelerin yapılacağını, tüm dünyanın yeni lider sektörü haline gelen sağlık teknolojilerinin gerçek hedeflerinin neler olduğu hakkında en güncel bilgileri aktaracak. İlaç sektöründen, teknoloji firmalarına kadar geniş bir yelpazede katılımcıların katkı sunacağı Zirvede, günümüzün değişen dünyasında dijitalleşmeye yatırım yapan her alandan konuşmacılar, yakın gelecekte dijitalleşmenin hayatımızı nasıl dönüştüreceğine yönelik kapsamlı bir çerçeve sunacak.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji, 2012 yılından bu yana ulusal ve uluslararası alanda sağlık, sağlık sigortacılığı, sağlık teknolojileri, sağlık turizmi ve turistin sağlığı, medikal, telekomünikasyon, finans, teknoloji, bilişim, wellness ve eğitim sektörlerinde iş ortakları ve işletmeler için stratejik projeler geliştiriyor. İnovasyon ve mükemmelliğe adanmış pek çok projeye imza atan MarlinPlus, mobil teknolojilerle desteklenen yenilikçi, yaratıcı ve özgün çözümler sunuyor. Göksenin Aydın’ın Kurucu Başkanı olduğu MarlinPlus, 20 yıldan bu yana faaliyet gösterdiği sağlık sektöründe, sağlık takip sistemleri, kronik hastalıkların yönetilmesini sağlayan entegre çözümler, bu alanda geliştirilen teknolojiler, medikal ölçüm ve tanı cihazları ile entegre çalışan sistemler, veri aktarım cihazları ve teknolojileri, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği, yapay zeka yazılımları, nesnelerin interneti-IoT platform yazılımları, online sağlık projeleri, web tabanlı sağlık projeleri, online medikal kulüp, mobil hasta kayıt sistemleri gibi alanlarda birçok inovatif projeyi hayata geçirdi.

MarlinPlus’ın en yeni projesi olan “SAĞLIK HİZMET AĞI”, başta Türkiye olmak üzere globalde de geniş bir hizmet sağlayıcı olarak öne çıkıyor. Mobil Sağlık ve Hasta Takip Sistemleri hizmetlerini de kapsayan projenin amacı, 360 derece sağlık hizmetlerini herkese ulaşılabilir kılmak. MarlinPlus Kurucu Başkanı Göksenin Aydın, yapımcı olarak televizyon ve dijital platformlarda sağlık programları da hazırlıyor. Aynı zamanda 2022 yılı içinde hazırlanacak olan sağlık konulu dizi ve sinema film projesi için çalışmalara başlanıldı.