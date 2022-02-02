30 yıllık atıl bölge Bursa’ya kazandırılıyor

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çelik Palas Oteli’nin 30 yıldır atıl duran ek binalarını yıkarak, bölgeyi Bursalıların ve gençlerin kullanabileceği sosyo- kültürel buluşma merkezi haline getiriyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Çekirge Teras Projesi kapsamında yıkım kararı verilen 6 blok, 36 daire, 250 oda ve daha birçok müştemilatı bulunan yapının A Blok’unun çatı katı ile açığa çıkan bodrum katlar dahil olmak üzere, 12 katın yıkımı geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Yıkım çalışmalarında toplam 31 bin 740 metrekarelik inşaat alanı yok edildi. Böylelikle; Uludağ eteklerini perde gibi kapatan beton kütle kalkarken, alandan yaklaşık bin kamyon moloz nakli yapıldı. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla, bölgeye nefes aldıracak Çekirge Teras Projesi uygulamasına geçilecek. Böylelikle; 20 yıldır atıl kalan bölge, yapılacak çalışmalarla tekrar Bursalıların hizmetine sunulacak.

Bursa’ya yeni sosyal yaşam alanı

Daha önce açıklanan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgileri dahilinde’ gerçekleştirilen Çekirge Teras Projesi’nde yıkım işlemlerinin son aşamaya geldiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, “Proje bir miktar gecikti ama şubat sonunda projenin lansmanını yapacağız. Bursamız çok güzel bir mekanı daha kazanmış olacak. Kötü görüntüden de kurtulmuş olacağız. Burada 30 senedir kullanılmayan, atıl ve inşaat aşamasında bir bina söz konusuydu. Şimdi Çekirge Teras Projesi içerisinde özellikle gençlerin doya doya istifade edeceği mekanlar oluşturulacak. Mart başı gibi projeyi netleştirdikten sonra, hemen ihalesini gerçekleştirip 1 yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz” dedi.