Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Dünyadan 500 milyar dolarlık yatırım hacmine sahip 300 melek yatırımcı, Antalya’da ilk defa düzenlenecek “Dünya Melek Yatırım Fonu (WBAF 2022) Dünya Kongresi ve Akdeniz Kongresi”ne katılacak. Melek yatırımcılar ve fon yöneticileri 2 gün boyunca kongrede girişimcilerle bir araya gelecek.

125 ülkeden devlet başkanları, cumhurbaşkanları, bakanlar ve devlet yöneticileri, politika yapıcılar ve yatırımcılar ile 2 binden fazla girişimcinin katılacağı, Dünya Melek Yatırım Fonu (WBAF 2022) Dünya Kongresi ve Akdeniz Kongresi, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark ortaklığında 25-26 Ekim tarihleri arasında Antalya Nirvana Cosmopolitan Oteli’nde düzenlenecek.

Antalya OSB Teknopark’tan yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanında ülkelerin COVID-19 pandemisinin sağlık, sosyal ve ekonomik etkilerine maruz kalırken, finansal hizmetlere erişimin sürekliliğini sağlamada dijitalleşmenin vazgeçilmez bir unsur olarak sanayici ve yatırımcının karşısına çıktığını belirtildi.

Pandemi sonrası yeni stratejiler konuşulacak

Türkiye’nin düzenlediği uluslararası G-20 Zirvesi ve Expo 2016’dan da büyük olan Dünya Melek Yatırım Forumu’nun, Avrupa Birliği ve G-20 ülkelerinde pandemi gibi kritik sorunlara ve dünya çapındaki diğer endişelere çözüm bulmak için çalışan en önemli platformlardan biri olduğunun ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: “Endüstri 4.0 ile başlayan dijitalleşme ve COVID-19 pandemisinin yol açtığı aksamalarla birlikte yeni girişimciler ve işletmeler iş modellerini ve stratejilerini yeniden düşünmek zorunda kaldılar. Bu düşünceyle, WBAF 2022 Dünya Kongresi ve Akdeniz Kongresini gerçekleştirilecek. Kongrenin teması Pandemi Sonrası Ekonomiler için Dijital Dönüşümdür. Kongreye 500 milyar dolarlık yatırım hacmine sahip 300 melek yatırımcı Antalya’ya geliyor.”

WBAF 2022’nin, girişimcilerin ve melek yatırımcıların pandemi sonrası dönemde geçireceği süreçleri keşfetmeleri için bir platform sağlayacak ortama ev sahipliği yapacağı vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “Kongre ayrıca, girişimcilerin temel stratejik planlama bilgilerini bütünleştirmede karşılaştıkları süregelen zorlukların üstesinden gelmeleri için gerekli çözümleri ele alacaktır. Kongre'nin tüm önemli konuşmalarının, tartışmalarının, sunumlarının ve çalıştaylarının nihai hedefi, melek yatırımcılar, girişimciler ve KOBİ’lerin pandemi döneminden eskisinden daha güçlü çıkmalarını sağlayacak ortak bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varmaktır.”

WBAF 2022’de yatırımcı girişimci ile bulaşacak

Dünya Melek Yatırımcılar Kongresi’nde (WBAF 2022) startuplar, ölçek büyüten şirketler, büyüme gösteren işletmeler için Küresel Fon Toplama Aşaması GFRS 2022, Küresel Startup Zirvesi 2022, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi 2022, Küresel Kadın Liderler Zirvesi 2022 düzenlenecek ve Dünya Mükemmellik Ödülleri 2022 verilecek. Kongrede melek yatırımcılar kurumsal girişimcilerle buluşmaya odaklanırken, oturumlarda finansal katılım konuları, başlangıçtan şirket büyütmeye ve çıkışa kadar finansmana erişimi kolaylaştırmanın yolları ele alınacak.



Akdeniz Kongresi 2022’de yeni startuplara destek

WBAF ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknoparkı arasında, Antalya'yı Akdeniz bölgesi ülkeleri için bölgesel bir inovasyon, melek yatırım ve sınır ötesi yatırım merkezi haline getirme vizyonunu desteklemek amacıyla bir Lisans Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile özellikle Akdeniz Bölgesi’nde girişimciliğin ve inovasyonun geliştirilmesi ve yeni startupların desteklenmesi amacıyla oturumlar gerçekleştirilecek. Kongredeki oturumlarda, özel sermaye fonlarının açık inovasyonu nasıl teşvik edebileceği ve melek yatırımcılar, start-up’lar, ölçek büyüten şirketler, hızlı büyüyen işletmeler ve KOBİ'ler ile ortaklıklar yoluyla nasıl daha fazla iş değeri sunabileceği tartışılacak.