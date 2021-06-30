300 milyon liralık yatırımla markalaşacak

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), gelecek 50 yılını tasarlamak ve markalaşmak amacıyla başlattığı 300 milyon liralık yatırım projelerine yeniden başladı. ANTBİRLİK Başkanı Mustafa Yavuz, 2019 yılında başlayan yatırım atağında, pandemi sürecinde bir yıllık gecikme yaşandığını söyledi. Yavuz, ANTBİRLİK’in enerji ihtiyacını güneşten karşılamayı, meyve suyu konsantresi ve salça domates suyu üretimi, soğuk hava depoları, yem fabrikası, zeytinyağı fabrikası ile yağ kombinası modernizasyonu ve tahin fabrikası kurulması ile çeşitli yatırımlar için 300 milyon liralık yatırım hamlesi başlattıklarını belirtti. ANTBİRLİK’in yatırımlarını hızlandırdığını kaydeden Yavuz, şunları söyledi: “İlk yatırımını güneşe, ikinci büyük yatırımını da narenciye ürünlerini değerlendirmek için yaptı. Hazırlık aşamaları tamamlanan 4 büyük yatırım ise 2022 yılında devreye girecek. Antalya çiftçisinin refahını yükseltmek ve kurumun 50 yıl geleceğini inşa etmek istiyoruz. 300 milyon liralık yatırımlarımızı hayata geçirmeye başladık. Tesislerimizde ANTBİRLİK markasıyla üretilen ürünler dünya piyasasına sürülecek.”

Yatırımlarla istihdam beş kat artacak



ANTBİRLİK’in büyümesi ve dev bir kurum haline gelmesini temel amaç edindiklerini ifade eden Mustafa Yavuz, “ANTBİRLİK 69 yıllık tecrübesiyle çiftçinin rehberi. Antalya tarımın başkenti ve her türlü ürün yetişiyor. Biz de bu ürünleri işlemek için yatırım yapıyoruz. Salgın nedeniyle gecikmeli de olsa projelerimizi ve yatırımlarımızı gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz. 2023 yılında tüm projelerimizi teslim aldığımız da ANTBİRLİK, Antalya ve Türkiye için bir kazanım olacak” diye konuştu.

ANTBİRLİK’te geçici işçilerle birlikte 350 civarında kişinin istihdam edildiğini ifade eden Yavuz, “Yatırımlarımız tamamlandığında istihdamımız beş kat artacak. ANTBİRLİK, bir dönem olduğu gibi yine gençlere umut kapısı olacak. Üretimi artırmak için planlı büyüyoruz. Tek derdimiz Antalyalı çiftçilere hizmet. Gelişmiş çiftçilik için tüm olanakları seferber ediyoruz’’ dedi.

İlk yatırımda çatılara GES kuruldu



ANTBİRLİK’in yatırımlarının ilki Güneş Enerji Sistemi (GES) oldu. ANTBİRLİK, Serik-Çandır ile Aksu’daki depo ve işletmelerin 30 bin metrekare olan çatılarına 5 MW gücünde GES kuruldu. ANTBİRLİK, ürettiği enerjinin ihtiyaçtan fazlasını da satarak gelir sağlayacak. 30 milyon liraya mal olan ve 4 yılda kendini amorti edecek GES ile yılda 5 milyon liralık tasarruf sağlanacak.