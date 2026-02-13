31 ilçede sosyal destek seferberliği
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025 yılında sağlık ve sosyal hizmetler alanında yürütülen çalışmalar ile 2026 projelerini açıkladı.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
2025’te dar gelirli ailelere yönelik Sosyal Kart uygulaması kapsamında, merkez ilçeler Selçuklu, Meram ve Karatay dahil 31 ilçede toplam 496 milyon 730 bin lira destek sağlandı. Eğitim yardımları çerçevesinde ise ilkokuldan üniversiteye 152 bin 181 öğrenciye 226 milyon 171 bin lira katkı verildi. 2018-2025 döneminde öğrencilere sağlanan toplam destek 465 milyon 691 bin liraya ulaştı. Aynı dönemde tüm sosyal desteklerin toplam tutarı 1 milyar 833 milyon lira oldu.
Aile yapısını güçlendirmeye yönelik yeni uygulamalar da devreye alındı. Konya’da ikamet eden dar gelirli yeni evli çiftlere tek seferde 30 bin lira nakdi destek sağlanacak. Ayrıca ilk kez evlenecek ve belirlenen kriterleri taşıyan çiftlere 3 yıl boyunca aylık 5 bin lira kira desteği verilecek. Destek süresinde çocuk sahibi olan çiftlere yüzde 25 ek kira desteği uygulanacak.
Soğuk yemek desteği 2026'da genişleyecek
Soğuk Yemek Desteği de genişletiliyor. Halen 9 ilçede sürdürülen uygulama, 2026 yılı içinde 31 ilçenin tamamında hayata geçirilecek.