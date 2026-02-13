31 ilçede sosyal destek seferberliği

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

2025’te dar gelirli ailelere yö­nelik Sosyal Kart uygulama­sı kapsamında, merkez ilçeler Selçuklu, Meram ve Karatay dahil 31 ilçede toplam 496 mil­yon 730 bin lira destek sağlan­dı. Eğitim yardımları çerçeve­sinde ise ilkokuldan üniversi­teye 152 bin 181 öğrenciye 226 milyon 171 bin lira katkı verildi. 2018-2025 döneminde öğren­cilere sağlanan toplam destek 465 milyon 691 bin liraya ulaştı. Aynı dönemde tüm sosyal des­teklerin toplam tutarı 1 milyar 833 milyon lira oldu.

Aile yapısını güçlendirme­ye yönelik yeni uygulamalar da devreye alındı. Konya’da ika­met eden dar gelirli yeni evli çiftlere tek seferde 30 bin lira nakdi destek sağlanacak. Ayrı­ca ilk kez evlenecek ve belirle­nen kriterleri taşıyan çiftlere 3 yıl boyunca aylık 5 bin lira kira desteği verilecek. Destek süre­sinde çocuk sahibi olan çiftlere yüzde 25 ek kira desteği uygu­lanacak.

Soğuk yemek desteği 2026'da genişleyecek

Soğuk Yemek Desteği de ge­nişletiliyor. Halen 9 ilçede sür­dürülen uygulama, 2026 yı­lı içinde 31 ilçenin tamamında hayata geçirilecek.