40 milyon Euro destekle Hatay Dörtyol’a hastane

Mehmet KAYA

HATAY - Avrupa Birliği’nin 40 milyon Euro’luk finansal desteği ve Sağlık Bakanlığı ile Fransız Kalkınma Ajansı’nın işbirliğiyle Hatay Dörtyol’da devlet hastanesi inşa ediliyor. Hastanenin 2022’inin ilk yarısında hizmete gireceği bildirildi. Projenin geldiği aşama ve tanıtımına yönelik Hatay’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar, projenin AB ile sağlık alanında yapılacak yeni işbirliklerinin önünü açmasını dilediğini belirterek, Türkiye’nin Sağlıkta Dönüşüm Programının yeni safhasında hizmet niteliğini artırmaya odaklandığını vurguladı.

Dörtyol Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Takış da inşaatın tamamlanmasıyla mevcut hastanenin yeni binasına taşınacağını belirterek, bütün branşlarda hizmet vereceklerini vurguladı. Takış, “ 88 adet tek kişilik, 47 adeti çift kişilik oda bulunuyor. Sağlık hizmetlerinin niteliği büyük oranda artacak” dedi.



Fransa Kalkınma Ajansı Türkiye Direktörü Serge Snerch, AB’nin bu hastaneyi desteklemekteki amacının, özellikle mültecilerden gelen ilave sağlık yükünün karşılanması olduğunu vurgulayarak, “Hastane elbette sadece mültecilere hizmet vermeyecek. Mülteci kaynaklı ilave yükü karşılamak amacını da taşıyor” dedi. Serge Snerch hastane projesi dışında Hatay’daki bazı içme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi ve kapasite artışı için de 11 milyon Euro’luk bir program açılması için görüşmeleri sürdürdüklerini kaydetti.

Deprem izolatörlü devlet hastanesinin binasında sistemlerin montajı aşamasına gelindi. Hastanede tek ve çift kişilik odalarda 250 nitelikli yatak bulunuyor, gerekli görülürse yatak sayısı 400’e yükseltilebiliyor. Hastanenin günlük 6 bin hastaya hizmet sunabileceği belirtildi.