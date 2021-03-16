41 ülkeye 7 milyarın üzerinde paket sattı

İZMİR - Türkiye’de 45 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren şirket, İzmir Kemalpaşa’daki fabrikası, Bursa ve İstanbul’daki ofisleriyle 400’ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Fabrika 10 milyar paketi aşan kapasitesi ile 27 farklı ambalaj üretiyor.

20 milyon Euro’yu aşan yatırım



Tetra Pak’ın gıdayı güvenli ve ulaşılabilir kılma misyonu ile çalıştığını dile getiren Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü Konstantin Kolesnik, “Çevre ve sürdürülebilirlik, ambalaj sektörünün en önemli gündem maddeleri arasında. 2012-2019 yıllarında dünya çapında geri dönüşüm altyapısına ve işbirliğine dayalı ortaklık ağının kurulmasına 20 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptık” dedi. Geri dönüşüm rakamlarını daha yukarı çıkarmak amacıyla Türkiye’de belediyeler, geri dönüşümcüler, müşteriler ve tüketicilerle birlikte çalıştıklarını belirten Kolesnik, “İşbirliği halinde olduğumuz Kahramanmaraş Kağıt Sanayi’nin fabrikasında faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisi de, 2019’da yaklaşık 12 bin ton atık içecek kartonu malzemesinin geri dönüşümünü sağladı” diye konuştu.

Pilot tesis seçildi



Tetra Pak İzmir Fabrikası Direktörü Selami Ulusoy ise, “Fabrikamız; katı atıkların kaynağında ayrıştırılması ve dönüştürülmesi, dahili aydınlatma için güneş enerjisinden maksimum düzeyde yararlanılması, yeşil alanların sulanmasında yağmur suyundan faydalanılması ve yemekhane gıda atıklarının hayvan barınağına gönderilmesi gibi uygulamalarla Çevre Bakanlığı tarafından Ege’de Sıfır Atık Pilot Tesisi olarak seçildi” dedi.