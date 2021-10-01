42 Kocaeli, her yıl 750 kişiyi yazılım ekosistemine kazandıracak

KOCAELİ - Yazılım eğitimi verecek olan 42 Kocaeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde, Bilişim Vadisi yürütücülüğü, TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ortaklığı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Gebze Ticaret Odası’nın (GTO) destekleriyle hayata geçirildi.

Yürütücülüğünü Bilişim Vadisi'nin yaptığı Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Kocaeli, 339 bilgisayar kapasitesiyle 1.155 metrekare alanda, 7 gün 24 saat esasına göre eğitim verecek. Türkiye'den 3 binden fazla başvuru alınan yazılım okulunda, 172 kişi ilk havuz eğitimine kaydoldu. 42 Kocaeli'de eğitim görecek öğrenciler, Bilişim Vadisi kampüsünde teknoloji ekosisteminin merkezinde eğitim alacak. Ekol 42 müfredatında ilk olarak öğrenciler temel programlama kavramlarını ve C dilinin temellerini öğrenecek. UNIX, grafik programlama ve web programlamaya başlayan öğrenciler, sonraki aşamalarda Nesne Yönelimli Programlama, Mobil, İşlevsel Programlama, Web Güvenliği, Tersine Mühendislik, Kötü Amaçlı Kod, Çekirdek Programlama, Ağ Programlama, Yapay Zeka, 3B gibi uzmanlık isteyen alanlarda çalışmalar yapabilecek.

“2023’e kadar en az 10 unicorn hedefliyoruz”



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile ilgili olarak, “Türkiye'den 2023 yılına kadar en az 10 unicorn, yani milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirket çıkarmak istiyoruz, bunlara da 'Turcorn' diyeceğiz dedik. O zaman bizimle dalga geçtiler. Dediler ki 'Türkiye'de öyle bir ekosistem yok, öyle girişimcilik atmosferi yok. Türkiye'den unicorn, Turcorn falan çıkmaz.' Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye'nin unicorn sayısı 5'e ulaştı. İnşallah 2023 yılına kadar da 10'a ulaşacak” dedi.