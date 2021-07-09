4U Seracılık, meyve-sebze kurutma tesisini açtı

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - 4U Seracılık ve Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Gencer, meyve ve sebzenin kurutulmasıyla kilogram değerinin 10 kat arttığını belirterek, üretimin tamamını ihraç edeceklerini söyledi.

Yenicekent Mahallesi’ne 4U Seracılık ve Tarım tarafından 2 bin metrekare kapalı alana kurulan Yaş Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Buldan Belediyesi şirketi BULDAŞ’a ait tesisin 10 yıl kiralanmasıyla kurulan tesisin açılışına Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, TKDK Denizli İl Koordinatörü Şakir Çınar, 4U Seracılık ve Tarım’ın kurucu ortaklarından Yavuz Gencer ile Tansel Saraç ve vatandaşlar katıldı.

“Talebe bağlı olarak kapasite artacak”

Gencer, meyve ve sebze kurutma tesisi yatırımının insana ve doğaya saygılı üretim fikri, katma değeri yüksek üretim anlayışı ve bölge insanının istihdama kazandırılması mantığıyla hayata geçirildiğini söyledi. Günde 16 ton sebze ve meyve kurutma tesisinde 50 kişinin istihdam edileceğini söyleyen Gencer, “Yatırımı tamamen ihracat odaklı planladık. Gıdaya yönelik milli ve uluslararası sertifikasyon süreçleri devam eden tesisimizde talebe bağlı olarak kapasite artırımına gidilebilecek. Doğa ve çevreye duyarlı tesisimizin üretime geçmesiyle zamanla bölgede meyve ve sebze kurutma alanında nitelikli bir işgücünün oluşacağını öngörüyoruz” dedi.

“Yenicekent, sözleşmeli tarım modeline örnek olabilir”

Yenicekent’in 30 yıllık hayalini gerçekleştirdiklerini söyleyen Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik ise, “Bu tesisin, bölgemizde yetişen yöresel ürünlerimizin hem yurt genelinde hem de yurt dışında tanıtımında önemli rol oynayacağına inanıyorum. Yenicekent sözleşmeli tarım modeline örnek olabilir” diye konuştu.