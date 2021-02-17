5 ülkenin büyükelçilerinden ticaret odasına ziyaret

KAYSERİ - Büyükelçiler, “Kayseri’de ticaret anlamında yüksek bir potansiyel olduğunu belirterek işbirliği ile gelecek fırsatları değerlendirmeye açığız” mesajı verdi. KTO Başkanı Gülsoy ise Kayseri ile 5 ülkenin ticaretini üst seviyeleri çıkarma arzusunda olduklarını söyledi.



5 ülkeye 2020 yılında yapılan ihracat rakamları hakkında bilgiler veren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Türkiye Slovenya’ya 960 milyon dolar, İrlanda’ya 1,5 milyar dolar, Estonya’ya 240 milyon dolar, Hırvatistan’a 619 milyon dolar, Yeni Zelanda’ya da 135 milyon dolarlık ihracat yaptı. Kayseri’den ise Slovenya’ya 4,2 milyon dolar, İrlanda’ya 184 milyon dolar, Estonya’ya 1,7 milyon dolar, Hırvatistan’a 5,4 milyon dolar, Yeni Zelanda’ya ise 670 bin dolarlık ihracat yaptık. İhracatımızın yaklaşık yüzde 8’ini bu 5 ülkeye yapıyoruz. Ticaret hacmini daha üst seviyelere çıkarma arzusundayız. Karşılıklı ziyaretlerle kazan-kazan mantığıyla birbirimize daha faydalı olacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.



Primoz Seligo ise, “Kayseri ile Slovenya arasındaki ticaret hacmi çok az. Benim görevim bu rakamı yükseltmek. Bizim Türkiye’de 9 fahri konsolosumuz var. Tekrardan bu fahri konsoloslarımızı organize etmeye başladık. Buradaki fahri konsolosumuz aracılığıyla Kayseri ile Slovenya arasındaki işbirliği alanlarının artacağını düşünüyorum. Sağlık turizmi, ağaç ve ağaç işleme ürünleri bizim güçlü sektörlerimiz ve Kayseri ile bu alanlarda işbirliği yapabiliriz” açıklamasını yaptı.