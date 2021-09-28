5 yılda 250 milyon TL’lik fona ulaşacak

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Anatolia Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) başta Anadolu olmak üzere ürünü hazır, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, yenilik arayışında ve ihracat yapabilecek KOBİ ölçeğindeki şirketlere yatırım yapacak. Anatolia GSYF Yatırım Komitesi Üyesi Enes Tarık Uğurlu, Anadolu’da kurulan ilk SPK onaylı fon olduklarına dikkat çekerek, 5 yıl içinde 250 milyon TL büyüklüğe ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.



Uğurlu, farklı sektörlerde faaliyet yürüten büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lere yatırım yapacaklarını belirterek “Erken aşamada olan şirketler ilgi alanımızda değil, daha çok Seri A ve sonrası yatırımlarında bulunmak istiyoruz. Bu aşamada yurt içi ve dışı fonlarla işbirliği halindeyiz. Yatırım yapılan KOBİ’lerin sadece Türkiye pazarında büyümesini doğru bulmuyoruz. Fonun uluslararası iş bağlantıları üzerinden KOBİ’leri yurtdışı pazarlarına da ulaştıracağız” dedi. KOBİ’lerin yurtdışı pazarına erişmesi için ve stratejik ortaklıklarla büyümesi için şirket içinde dönüşümler yapılması gerektiğini kaydeden Uğurlu, KOBİ’lere diğer konularda da destek sağlayacaklarını vurguladı.