5’inci Ege Ekonomik Forumu başlıyor

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - ‘Yeşil bir Gelecek için: ŞİMDİ’ başlığında düzenlenecek forum, DÜNYA gazetesi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Forumda üretimden istihdama, tarımdan teknolojiye Ege Bölgesi’nin sürdürülebilir gelişimi tüm detaylarıyla ele alınacak.

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam forumla ilgili yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilir ve Yeşil bir Gelecek için adımları atmak üzere tartışacağımız yol haritası sadece Ege Bölgesi’nin değil tüm Türkiye’nin haritası olacak” dedi. Bu yıl 5’inci kez gerçekleştirilecek olan forumun hem bölgeye hem de Türkiye’ye bir vizyon sunduğunu hatırlatan Susam, “EGEV’de yaptığımız çalışmaların amacı Ege’yi iç ve dış yatırımcıya tanıtmak, kalkınmayı bölgesel olarak planlayarak, bölge illerinin tek başına var olan gücünü uyum ve iş birliği ile daha yüksek bir ekonomik potansiyele taşımak. Bu çerçevede Özgencil Grup ile oluşturduğumuz Ege Ekonomik Forum’da Ege’nin Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu koşullarda ekonomik kalkınma hamlesinin lokomotifi olabilecek güçte ve kararlılıkta olduğunu defalarca vurguladık. Bu kararlılık, dünyamızın bulunduğu iklim koşulları da dikkate alınarak, artık sürdürülebilirlik ile bütünleşmiş durumda. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bölgenin tüm ticari paydaşlarının verdiği destekle, Sürdürülebilir ve Yeşil bir Gelecek için adımları atmak üzere tartışacağımız yol haritası sadece Ege Bölgesi’nin değil tüm Türkiye’nin haritası olacak” diye konuştu.

Ekonominin tüm aktörleri buluşacak

Ege Ekonomik Forumu’nun açılış konuşmalarını İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam ve Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil yapacak. Forumun ilk günü İZSİAD ev sahipliğinde, Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası moderatörlüğünde “Kırılgan Dünyamızı Nasıl Koruyacağız?” ve EİB ev sahipliğinde, Global Compact Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yıldırım moderatörlüğünde “İhracatta 2050 Hedefi : Sıfır Karbon” isimli oturumlar düzenlenecek.

İkinci gün ise Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele moderatörlüğünde “Doğrusal Ekonomiden, Döngüsel Ekonomiye”, İZTO evsahipliğinde, Bloomberg Businesweek Yayın Koordinatörü Ruhi Sanyer moderatörlüğünde “Dijitalleşme ile Yön Değiştiren İş Modelleri” oturumları sunulacak. Üçüncü gün İTB sponsorluğunda, DÜNYA Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım moderatörlüğünde “12bin Yıl Önce Tarım ile Dönüşen Dünya Nasıl Beslenecek?” ve Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç moderatörlüğünde “Neolitik Çağ’dan Yeni Nesil Tarım Sistemlerine” başlıklı oturumlar yapılacak.

Forumun dördüncü gününde DÜNYA Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz moderatörlüğünde “Geleceğin Rotası: Uçtan Uca Dönüşüm”; ESİAD sponsorluğunde ve DÜNYA Üst Yöneticisi Hakan Güldağ moderatörlüğünde “Yeni Nesil Kentler Konsepti Nasıl Bir Gelecek Hazırlıyor?” isimli oturumlar düzenlenecek. Forumun son gününde ve İzdoğa sponsorluğunda, DÜNYA Genel Koordinatörü Vahap Munyar moderatörlüğünde “İki Milyon Yaşındaki Gediz’in Yeniden Doğumu” ve İESOB sponsorluğunda, DÜNYA yazarı Buse Biçer Akbaş moderatörlüğünde “Turizmin Mıknatısı: Gastronomi” başlıklı oturumlar izleyicilerle buluşacak.

Foruma destek verenler

İzmir Ticaret Odası (İZTO)

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)

İzmir Ticaret Borsası (İTB)

Ege Serbest Bölgesi (ESB)

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB)

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD)

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD)

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)