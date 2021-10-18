6. İnovasyonda Kadın Projesi Kampı Ödülleri sahiplerini buldu

KOCAELİ - İnovasyonda Kadın Projesi 6. Ödül Töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM Yönetim Kurulu BaşkanıDr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın katılımıyla Bilişim Vadisi’nde gerçekleşti. KADEM, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen ve 5 gün boyunca eğitimleri süren kampa katılarakfinale kalan 5 kadın girişimciye 50 bin TL para ödülü verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Kadınların toplumsal hayata katılımının yanındayız ve destekliyoruz. Bakanlığımız koordinasyonunda, kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçelemeye yönelik çalışmalar başlattık. 81 ilde finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik güçlenmesi konulu seminerlerimizle, 571 bine yakın kadının farkındalığının ve cesaretinin artmasına destek olduk. 2021 temmuz ayı itibariyle kadın istihdamı 9 milyonu aştı. Girişimci ruhlu kadınlara yönelik hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda, kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi projesinin açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

“Kadınların iş hayatını katılı için net adımlar atmalıyız”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sürdürülebilir bir kalkınma için, kadınların iş hayatına katılımı konusunda çok net adımlar atmamız gerekiyor. 2023 hedeflerimizde, kadınların iş hayatına katılım oranını yüzde 41’e çıkarmak var. Sadece kadın istihdamını artırmak değil, kadınların karar mekanizmasında kilit pozisyonunda ve daha fazla yer almasını sağlayacağız. Kadın girişimciler, 2020’de 43 milyon dolar girişim sermayesi yatırımı alarak, 2019 yılındaki tutarı 7’ye katlamayı başardı. Kadınların sosyo-ekonomiye katılmalarının önündeki engelleri kaldırmak için çözümler üretiyor, stratejiler belirliyoruz” diye konuştu. ,

İnovasyonda Kadın Projesi’nin, kadınların toplumsal hayata katılımlarında dengeyi sağlamanın somut bir örneği olduğuna dikkat çeken KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu,“Projenin hedef kitlesi, bir fikri ve hayali olan ama bunun gerçekleşmesi için imkanı olmayan kadınlardır. Kampımıza katılmaya hak kazanan 30 kadın girişimci adayımız, mentörlerden ders ve girişimcilik tüyoları aldı. Katılımcılarımız kamp sırasında kendi başarı hikayelerini yazmış yatırımcılarla da bir araya gelme fırsatı yakaladı. Her yıl katılımcılarımız arasından belirlenen 5 finaliste, projelerinin yazım aşamasından üretimine kadar destek verdik. Bu genç kadınlardan bazıları kendi işlerini kurarak, büyük şirketlerin tedarikçileri oldular. Bazıları ise saygın kurumlarca istihdam edildi. Bazı projeler de dünya çapında da ödüle layık görüldü” açıklamasını yaptı.

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise, “İnovasyonda kadın projesini, kadın istihdamının artması, kadınların katma değeri yüksek ürünler üreterek çalışma hayatında fırsat eşitliğine ulaşması hedefiyle başlattık. Kadınların algı ve empati gücü, zorlukların üstesinden gelebilme gücü, yeniliğe açık özelliklerinin girişimcilik ekosisteminde ne tür bir faydaya karşılık geldiğini, 6 yıldır finalistlerimizin projelerinde ve imza attıkları projelerde gördük. Bugün iş dünyasında, fiziksel güç yerine fikirsel gücü destekleyen dönüşüm, inovasyonla değer kazanıyor” dedi.