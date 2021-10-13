“6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı” GTÜ’de gerçekleşti 

KOCAELİ - Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen, Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (6.ICEES) Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ev sahipliğinde, GTÜ Kongre Merkezi’nde başladı. 3 gün devam edecek olan konferansın açılışına, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Bilge Siyahi, İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilcilik Başkanı Ahmet Kadı, GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Akbaş, kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Binaların yönetmeliklere uygun yapılmasının öneminden ve yönetmeliklerin kamuoyunda yaptırımının tavizsiz sağlanmasının gerektiğini vurgulayan Gebze kaymakamı Mustafa Güler, İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı afetlere hazırlık eğitim yılı olarak ilan edildiğini belirterek kamu kurum kuruluşlarında gereğinin yapıldığını ifade etti.

17 Ağustos’tan sonra Kocaeli’nde ve ülke genelinde çok yol kat edildiğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, büyükşehrin deprem bilincini pekiştirmek için yaptığı çalışmalara değindi. Binaların deprem standartlarına uygun yapılması mevcudun uygun standartla dönüştürülmesi ile ait tüm zemin verilerinden oluşan bilgi bankası oluşturulması, buna yönelik tüm kentte farkındalığı artırmak için çalışmaların önemle yürütüldüğünü söyledi. Sismoloji İzleme ve Deprem Müdürlüğünün faaliyete geçtiğini, SEKA Parkta bu konuda çeşitli eğitimlerin verildiği, GTÜ ile Türkiye’de bir ilk olan afet etkilerinin azaltılması akıllı şehirler projelerinin sonucunda, deprem erken uyarı sistemlerinin oluşturulduğunu, AFAD ile birlikte çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, “1999 Kocaeli depremiyle birlikte GTÜ’de Deprem ve Yapı Mühendisliği lisansüstü programlarının açılması ile başlayan çalışmalar bugün 150’den fazla lisansüstü öğrenci, 250’den fazla lisans öğrencisiyle İnşaat Mühendisliği çatısı altında devam ediyor. Bölgemizin ve ülkemizin deprem mühendisliği alanında ihtiyaç duyulan çalışmalarına akıllı şehirler, yapısal sağlık izlemesi, erken uyarı sistemleri, depreme dayanıklı yapılar, sismik tehlike ve risk, altyapı mühendisliği, kıyı ve liman mühendisliği, tsunami tehlike ve risk değerlendirmesi, geoteknik deprem mühendisliği, sensör geliştirme vb. konularda Avrupa birliği projeleri ve ulusal destekli projeler ile devam ediliyor” diye konuştu.

MARTEST projesiyle, risk azaltma stratejileri geliştirilecek

Rektör Aslan, deprem ve yapı mühendisliği alanındaki çalışmalarda öncü olmak isteyen GTÜ’nün, deprem ve yapı mühendisliği alanındaki laboratuvar ihtiyacını gidermek üzere Marmara Deprem ve Yapı Mühendisliği MARTEST projesinin, (MARKA) Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekli fizibilite çalışmalarının bittiğini ve yer tespiti yapıldığını söyledi. Aslan, “Bu proje için uluslararası destek çalışmalarımız da devam ediyor. Merkez tamamlandığında, Deprem Mühendisliği, Yapıların Sismik Değerlendirmesi, Deprem Tehlike ve Risk Analizi, Deprem Erkan Uyarı ve Acil Müdahale Sistemleri, Performansa Dayalı Tasarım, GNSS ile Yer Hareketlerinin İzlenmesi, Sarsma Tablası ile Tam Dinamik Deneyler, Yapı Malzemeleri, Yapısal Sağlık İzlemesi, Beton Teknolojisi, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Zemin Davranış Analizi, Kıyı ve liman mühendisliği, Tsunami tehlikesinin değerlendirilmesi ve risk azaltma stratejilerinin geliştirilmesi konularında hizmet verilecek” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülke olduğunu belirterek, GTÜ ve diğer araştırma kuruluşlarının depremle ilgili büyük çabaları olduğunu ve bunları takdir ettiğini söyledi. Belediyelerin bu yönde yaptığı çalışmalardan bahseden Büyükgöz, kentsel dönüşümünün önceliğinin toplum nezdinde, güvenli bir konut algısına dönüşmesi bu gerekliliğin kabul edilmesi ve topluma “önce güvenli konut” söyleminin tüm kuruluşlar tarafından anlatılmasının gerekliliğini vurguladı.

Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler de, oda olarak uzun yıllardır afetler ve özellikle deprem konusunda farkındalık yaratabilmek için yoğun çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. Çiler, oda olarak ellerinden geldiği kadar afet yaralarını sardıklarını belirterek, henüz gerçekleşmeden afetler için gereken bilimsel önlemlerin alınmasının önemine değindi.

GTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Akbaş, Türkiye coğrafyasında yaşanan tüm afetler, kentsel sorunların, deprem ve yapı mühendisliği alanındaki çalışmaların hızını artırdığını belirtti. Bu nedenle konferansın bu yıl ana temasının "Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında Afet Risklerinin Azaltılmasında Yenilikçi Teknolojiler" ve "Sismik Dirençlilik olarak belirlenmesinde etkili olduğunu belirterek, konferansta 120'den fazla sözlü sunum, 20’den fazla poster sunumun gerçekleşeceğini ifade etti. Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Bilge Siyahi ise, bu konferanslarla tüm disiplinlerden depremle ilgili araştırmacıların bir araya getirilerek, depremle ilgili olumsuzlukları en aza indirmenin amaçlandığını vurguladı.