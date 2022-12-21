72 çeşit lokum 5 ülkeye ihraç ediliyor

Aile mesleği lokum üretimine 14 yaşında başlayan Mehmet Kemal Kiremitler (63), 1977’de babasının vefatından sonra işin başına geçti. Yaklaşık 80 yıldır bu sektörde faaliyet gösteren Kiremitler ailesinin Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında üretilen 72 çeşit lokum, iç ve dış piyasaya satılıyor. Kiremitler, babasının vefatından sonra 18 yaşında işin başına geçtiğini söyledi. Ürünlerinin tamamen doğal olduğunu belirten Kiremitler, “Üzüm kullanarak üzümlü lokum üretiyoruz. Mümkün olduğu kadar bütün meyvelerin kendisini kullanmaya çalışıyoruz. Ar-Ge ile kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Lokumu aroma ve meyve ile zenginleştiriyoruz, 72 çeşide ulaştık” dedi.

Lokumun şeker, nişasta ve sudan yapıldığını belirten Kiremitler, lokumun Türkiye’ye has bir ürün olduğunu, yabancı turistlerin de Türk kahvesi, hamamı ve lokumuna ilgi gösterdiğini dile getirdi. Lokumun raf ömrünü uzatmak için herhangi bir katkı maddesi kullanmadıklarına dikkati çeken Mehmet Kemal Kiremitler, Antalya, Denizli gibi turizm bölgelerindeki müşterilerine gönderdiklerini, büyük beğeni aldıklarını, her geçen gün daha iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Sade, güllü, erikli, Antep fıstıklı çifte kavrulmuş, fındıklı çifte kavrulmuş, sultan, sultan sarma, dutlu lokum çeşitleri olduğundan söz eden Kiremitler, “Yıllık yaklaşık 500-550 ton arası üretimimiz var. Pazarlama güçlü olursa veya pazarlamayı daha da arttırabilirsek iki, üç vardiyaya çıkarma durumumuz var. Türkiye’nin 35-40 vilayetinde bayiliklerimiz var, ürün veriyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kazakistan, Almanya, Bosna Hersek’e ihracat yaptık. Şu anda İngiltere ile görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı. Kiremitler, içi piyasada lokum tüketiminin azaldığını, bunun için ihracata ağırlık verdiklerini ve bu yıl 50 tonu aşkın ürün gönderdiklerini söyledi.

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