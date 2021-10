9. Çorum Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Takip Et

Müberra TAŞÇI



ÇORUM - Tarım ve hayvancılığın teknoloji ile buluştuğu 9. Çorum Tarım Fuarı bugün ziyarete açıldı. 185 firmanın katıldığı fuarda, 35 ilden 120 bin ziyaretçinin gelmesi planlanıyor. 9. Çorum Tarım Fuarı 24 Ekim’de kapılarını ziyarete kapatacak. Açılışını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yaptığı fuara, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve birçok çiftçi ile ziyaretçi katıldı.

Çorum’a yapılan hibe ve desteklerden bahseden Pakdemirli, “Kırsal Kalkınma desteklerimiz kapsamında; Çorum’a yaklaşık 308 milyon lira hibe desteği ödedik. Son 19 yılda; 120 bin hektar arazide çalışma yaparak 70 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 18 Mesire yeri ve 7 Bal Ormanı tesis ettik. Son 19 yılda Çorum’a toplam 2,7 milyar lira yatırım yaparak, 6 İçme suyu, 12 Baraj, 3 Gölet, 17 Sulama Tesisi, 70 Taşkın Koruma Tesisi ve 5 HES Tesisi olmak üzere toplam 113 tesisi hizmete aldık. Tabi bundan sonrada Çorum’u bölgesinin parlayan bir yıldızı olarak görmek için destek ve yatırımlara devam edeceğiz. Kırsal Kalkınma alanında; IPARD kapsamında 61,3 milyon Lira Hibe ile 26 Projeyi destekleyeceğiz. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi ile Çorum’da tarım alanında eğitim gören geçlerimizi tarımsal üretime kazandıracağız. Çorumlu kardeşlerimizin tabiatla buluşmaları için 3 mesire yeri tesis edeceğiz. Çorum’a su ve sulama alanında toplam 15 projeyi hayata geçireceğiz. İnşallah Çoruma verdiğimiz yaklaşık 1 milyar Liralık destek ve yatırım müjdesinin, hayırlı uğurlu bereketli olmasını diliyorum. Bu yıl 9 uncu Çorum Tarım Fuarı’na 185 firmanın katılacağının, 35 ilden 120 bin ziyaretçinin gelmesinin planlandığının bilgisini aldım. Modern alet ve makine ile diğer tarımsal girdilerden yeni teknoloji ürünü traktörlere, biçer döverlerden , toprak işleme-ekim-dikim makinalarına, modern sulama alet, makine ve ekipmanlarından, hayvancılıkla ilgili modern alet ekipmanlara, tohum, yem ve katkı maddelerinden ilaç, gübre, örtü alet ve ekipmanlarına kadar bir çok ürün sergilenecektir. Fuar’ın hem Çorum için hem de bölge için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Hayvanların kulaklarına elektronik küpe takıyoruz”

Bakanlık olarak ülke genelinde hayvancılıkla yapmış oldukları konuya değinen Pakdemirli, “Elektronik küpe ile aslında hayvanların kulağına minik bir cep telefonu takıyoruz. Sistem sayesinde; büyükbaş hayvanların takipleri, sanal karantina, kızgınlık ve beslenme yapısı yakından takip edilecek. Yaptığımız denemeler sonucunda bu önemli proje sayesinde; süt sığırcılığı işletmelerinde, süt veriminde yüzde 25 artış, buzağı veriminde yüzde 20 artış ve sağlık giderlerinde yüzde 15 azalış tespit edilmiştir. Eğer bu sistemi sadece damızlık dişi hayvanlarımıza takabilirsek, ilave yem ve girdi kullanmadan yılda 1 milyon daha fazla buzağı, 2-3 milyon ton ilave süt elde edebiliriz. Her 100 Akıllı Küpe ilave 20 hayvan demek. Elde edilen verim ve hayvan sayısı ile sağlık giderlerinin azalmasını dâhil ettiğimizde, bu teknolojinin yaygın kullanımı sonucunda ülke ekonomisine kısa vadede yıllık 5 milyar, orta vadede ise 10 milyar Lira katkı sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“19 yılda 8,4 milyar lira tarımsal destek verdik”

Çorumlu çiftçilere son 8,4 milyar lira tarımsal destek verdiklerini söyleyen Pakdemirli, Son 19 yılda Türkiye ortalaması olarak dönüme buğday verimi yüzde 41,Şekerpancarı verimi yüzde 54, ayçiçeği verimi yüzde 84, mısır verimi yüzde 124 artmıştır. Bunun anlamı şudur: 20 dönüm tarlası olan; bir Buğday üreticisinin tarlası şimdi 28 dönüme, şekerpancarı üreticisinin 30 dönüme, ayçiçeği üreticisinin 36 dönüme, mısır üreticisinin 44 dönüme denk gelmektedir. Ve bunu da ilave bir tarla almadan, cebinden para harcamadan yapmıştır. Hayvancılıkta da benzer tabloları görüyoruz. Son 19 yılda Çorum özelinde sığırda ortalama et verimi yüzde 30 artışla 320 kilograma ,süt verimi yüzde 110 artışla 4.200 litreye yükseldi. Artık yetiştiricimiz, 1 hayvandan 2 hayvana denk süt, 3 sığırdan 4 sığıra denk et alabiliyor. İşte tüm bu çalışmalarımız sizler için, bu ülkenin gıdasını,aşını sağlayan, üretime can katan çitçilerimiz, üreticilerimiz yetiştiricilerimiz içindir. Çorum özelinde de Bakanlık olarak, bu coğrafyayı daima stratejik tarımsal üretim alanlarından biri olarak görüyoruz. Çorumlu çiftçilerimize, son 19 yılda 8,4 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin tarım ve gıda ürünleri ihracatından bahseden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçen yıl Tarımsal hasılamız 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İklim değişikliği, pandemi ve diğer birçok küresel soruna rağmen, bitkisel üretimdeki artışlar, hayvancılıktaki gelişmeler bizleri sevindiriyor. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 2021 yılı ilk 8 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 13,7 milyar dolar, dış ticaret fazlamız ise yüzde 78 artarak 4 Milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 Milyar Liraya çıkardık. İnşallah 2022 yılında bu miktarı 26 milyar liraya çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı, zarar ettirmeden yapıyoruz. Bildiğiniz gibi son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği ve pandemi süreci gibi olaylar tarım ve gıda piyasalarını ciddi anlamda etkilemektedir. Bakanlık olarak bizler de, bu sürecin bilincinde olarak, “İklim Değişikliği ve Tarım” konulu çalıştaylarımızla süreci tüm yönleriyle değerlendirdik. Bu çalıştaylarda, iklim değişikliğinin tarımsal üretime, suya ve ekosisteme etkileri değerlendirilecek, çözüm önerileri ortaya konulacak, kısa ve uzun vadede alacağımız tedbirleri içeren bir sonuç raporu hazırlayacağız.”

“Sulanabilir alanlarımız yüzde 48’e ulaştı”

Fuarın açılışında konuşma yapan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, “İlimizin yüzölçümü 1 milyon 280 bin hektardır. Bunun 535 bin hektarında tarım yapılabilir. Tarım yapılabilir alanlarımızdan208 bin hektarı sulanabilir alanlardan oluşmaktadır. Son 20 yılda yapılan yatırımlarla bunun 100 bin hektarı sulanabiliyor. Dolayısıyla sulanabilir alanlarımız yüzde 48’e ulaşmış durumda. İnşallah bu şekilde devam ettiği sürece sulanabilir alanlarımız artacak ve vatandaşla çiftçimizin cebine daha fazla gelir girmiş olacak. İlimiz bir tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm memleketi ama baskın olarak tarım öne çıkmaktadır. Bu nedenle fuarın ilimiz açısından son derece isabetli olduğunu düşünüyorum. Bu fuarımızda üretici ve tiketici buluşup son model ürünler sergilenecek. Vatandaşlarımız ise son gelişmelerden haberdar olacaklar” ifadelerini kullandı.