9. Eker I Run’da 3 bin kişi ‘İyiliğin Ritmi’ için koştu

DÜNYA (BURSA) - Uludağ’ın zirvesinden 2 Ekim Pazar günü sabah 07.30’da 42K Maraton Startı ile başlayan 9. Eker I Run, Eker Meydan’da 6-12 yaş aralığındaki çocukların katılabildiği Minik Adımlar koşuları ve Paten Yarışı’nın yanı sıra 15K, 5 K koşularıyla devam etti. On yıla yaklaşan organizasyon deneyimiyle koşu ekosisteminin en önemli etkinliklerinden biri haline gelen Eker I Run’ın programında, heyecan dolu yarışların yanı sıra; DJ performanslar, dans etkinlikleri ve konserler de yer aldı. Uludağ Oteller Bölgesi’nin benzersiz atmosferinde, bin 800 metre rakımda verilen startın ardından yağmurlu bir havada yokuş aşağıya doğru parkuru kat etmeye başlayan sporcular, Nilüfer ilçesindeki Eker Meydan’daki finişe kadar mücadele etti. 42K Maratonu’nun kadınlar birincisi Özlem Işık olurken, erkeklerde ise ipi birinci sırada göğüsleyen sporcu Levent Kuva oldu.

18 STK için bağış toplandı

9. Eker I Run’da Adım Adım iş birliği ile gerçekleşen Yardımseverlik Koşusu’nda ise sivil toplum kuruluşlarının projeleri için 760 bin TL bağış toplandı. Sporculara iyiliğin peşinden koşma fırsatı veren organizasyon kapsamında https://ipk.adimadim.org/ adresi üzerinden iki hafta süreyle daha bağış toplanmaya devam edilecek. 9. Eker I Run’da ayrıca Adım Adım oluşumunun 15’inci yılı kutlandı. Eker Süt Ürünleri Pazarlama Müdürü Özge Kiraz, “Eker I Run, 7’den 70’e herkesi kucakladığımız farklı, samimi, eğlenceli bir organizasyon. Profesyonel koşuculardan kurumsal takımlara, koşuya yeni başlayan katılımcılardan çocuklara kadar farklı profillerden katılımcıları ağırlıyoruz. Eker I Run Koşusu’nu bu yıl büyük bir coşkuyla yaptık. Pandeminin gölgesinden uzakta bir araya gelmeyi, spor yapmayı herkesin çok özlediğini fark ettik. 9. Eker I Run’ı, önceki yıllara göre rekor bir katılımla gerçekleştirdik. İlk yılında 600 kişiyle başladığımız etkinliğimizi geldiğimiz noktada 3 bin koşucunun katıldığı büyük bir platforma dönüştürmeyi başardık. Özünde spor sevgisi ve yardımseverlik olan Eker I Run, profesyonel koşucuların takvimlerine giren bir etkinlik haline geldi. Eker I Run organizasyonunun en anlamlı etkinliklerinden olan Yardımseverlik Koşusu’nda ise Adım Adım ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının sosyal değer yaratan projeleri için bağış toplamaya ve bu projeler için kaynak yaratmaya devam ettik” dedi.