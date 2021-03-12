9 ilçe için eko-turizm eylem planı hazırlanıyor

DENİZLİ - GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Karacasu ile Denizli Buldan ve Çameli ilçelerinin eko-turizm eylem planlarını tamamladıklarını, diğer 6 ilçe için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Vali Aksoy, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde öne çıkan sektörlerde dijitalleşme ve kurumsallaşma alanındaki mevcut durumun detaylı bir şekilde belirlenmesi ve analiz edilmesi amacıyla Öne Çıkan Sektörlerde Dijitalleşme Mevcut Durum Analizini tamamladıklarını belirterek, araştırma ile elde edilecek bilgilerin GEKA’nın önümüzdeki dönemde dijitalleşme ve kurumsallaşma alanındaki faaliyetlerine ve desteklerine ışık tutacağının altını çizdi.