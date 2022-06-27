9. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri’nde Atlantis Kültür Sanat’a iki ödül birden

İbrahim ÇİÇEKÇİ



KONYA - İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde Atlantis Kültür Sanat “En İyi Mekân/Etkinlik” ödülünün sahibi olurken, Atlantis Kültür Sanat’ın kuruculuğunu üstlendiği Konya’nın ilk özel profesyonel tiyatrosu olan AKS-i Sahne ise “Yeni Nesil Tiyatro Ekibi” ödülüne layık görüldü. Jüri başkanlığını Dr. Öğretim Üyesi Erbil Göktaş’ın üstlendiği jüride; Dr. Öğretim Üyesi Erbil Göktaş, Prof.Dr.Sema Göktaş, Prof.Dr.Erhan Tuna, Prof.Dr.A.Didem Uslu, Yetkin Yüksel, Mustafa İri, Şule Kazgan, Birce Semercioğlu, Neriman Uysal, Sibel Tomaç, Oğuz K.Oğuz, Hilal Solmaz, Dalya Uçankuş ve Yavuz Yılmazyer aldı.

Ödül hakkında konuşan Atlantis Kültür Sanat kurum yöneticisi Songül Şahin; “Atlantis Kültür Sanat’ı Konya’ya pandemiden hemen önce kazandırmıştık. Dünyayı olumsuz etkileyen bu süreçte aylarca kapalı kalmak motivasyonumuzubir nebze de olsa düşürmüştü. Tüm hayallerimizi ertelemek zorunda kaldık. Pandemi kurallarının esnetilmesiyle ekip olarak tekrar motive olup eğitim ve etkinliklerimize yoğun şekilde başladık. Yine bu süreçte kurulan AKS-i Sahne ile sanatseverlere oda tiyatromuzda samimi bir deneyim sunduk. Devlet Tiyatrosu ve Şehir Tiyatrosu’ndan sonra şehrimize profesyonel bir tiyatro kazandırmak bizi çok mutlu etmişti. Bu ödüller bizim için hayallerimizi gerçekleştirmenin de bir sembolü oldu. Yeni Tiyatro Dergisi’ne vejüri üyelerinetüm çalışma arkadaşlarım ve kurumum adına tekrar teşekkür ediyorum” dedi.