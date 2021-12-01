‘AB-Türkiye Gençlik İklim Forumu’nda iklim değişikliğine odaklı çözümler konuşuldu

KOCAELİ - AB Türkiye Delegasyonu desteği ve Kocaeli AB Bilgi Merkezi tarafından, gençleri küresel iklim değişikliği karşısında çözüm odaklı öneriler üretmeye teşvik etmek amacıyla ‘AB-Türkiye Gençlik İklim Forumu' düzenlendi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde üniversite öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen foruma, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu katılım sağladı. Forumun konuk konuşmacısı Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırmacısı Dr. Tufan Turp oldu, programa online olarak bağlandı.

Hedef, 2053’te iklim nötr olma

Forumun ilk oturumunun açılış konuşmasını KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu gerçekleştirerek, “İklim değişikliğinin etkilerini son dönemde çok daha fazla hissetmeye başladık. Bu hızla giderse yakında İstanbul’da tsunami ve hortumlar yaşamaya başlayabiliriz. İklim değişikliğine olan etkilerin azaltılması amacı ile tüm dünya ülkeleri karbon azaltım hedefleri belirlemeye başladı. Bildiğiniz üzere, pandemi sonrası tasarlanan yeni dünya düzenindeki normalleşmenin de yeşil ve dijital olması planlanıyor. Avrupa’nın 2050 yılına kadar ilk iklim nötr kıta olmasını amaçlayan Avrupa Yeşil Mutabakatı, enerjiden döngüsel ekonomiye, akıllı ve sürdürülebilir ulaşımdan çevre dostu gıda sistemlerine, biyoçeşitliliğin korunmasından kirliliğin önlenmesine birçok alanda köklü ve kapsamlı dönüşümleri öngörüyor. Bu kapsamda AB’nin hedefleri 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde azaltma, 2050’ye kadar da karbon nötr kıta olmaktır. Türkiye’de benzer adımları atmak için hedefler belirliyor. Bu hedeflerden biri 2053 için iklim nötr olma hedefidir. Bu çerçevede ülkemizin de Paris İklim Anlaşmasını TBMM’de onaylaması ve 2053 için iklim nötr olma hedefini kabul etmesi çok ümit verici gelişmelerdir” dedi.

‘İklim değişikliğine olan etkimizi azaltabilmek adına sanayi, tarım, ulaşım başta olmak üzere her alanda yeşil dönüşümü uygulamalı, bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemeliyiz’ diyen Zeytinoğlu, “Yeşil dönüşüm, gezegenin ve insanlığın geleceğini ilgilendirdiği gibi ancak tüm paydaşların bir arada gerçekleştirebileceği bir dönüşümdür. Bu anlamda iklim değişikliğiyle mücadelenin en büyük paydaşının siz gençler olduğunu unutmayın. Sizlere ciddi sorumluluklar düşmektedir. Ülkemizin dünyada hak ettiği yeri alması, insanlarımızın refahının artması ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızın gerçekleşmesi için yeşil dönüşümü tüm kesimlerle birlikte başarmalıyız ”ifadesini kullandı. Online olarak foruma bağlanan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Araştırmacısı Dr. Tufan Turp, iklim değişikliğinin etkileri hakkında detaylı bir sunum yaptı. Konuşmalardan sonra program ‘Geç Olmadan-Kocaeli İklim Elçileri’nin proje sunumlarıyla devam etti.