AB uzman yardımcısı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca Genel İdare Hizmetleri sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9. dereceli toplam 10 Avrupa Birliği (AB) Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacak.

Başvurular sadece e-Devlet – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Başvurular 17 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayıp 1 Şubat 2022 Salı günü saat 23.59’da sona erecek.

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