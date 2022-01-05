AB uzman yardımcısı alınacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 7, 8 ve 9. dereceli toplam 10 Avrupa Birliği (AB) Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapmak için sınav düzenleyecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca Genel İdare Hizmetleri sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9. dereceli toplam 10 Avrupa Birliği (AB) Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacak.
Başvurular sadece e-Devlet – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Başvurular 17 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayıp 1 Şubat 2022 Salı günü saat 23.59’da sona erecek.