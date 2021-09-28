ABD Ticaret Merkezi projesi, Türk sanayicisinin bileti olacak

Sabiha TOPRAK



KOCAELİ - Küresel ekonomideki belirsizlik, gemi hat kısıtlamaları, çip sorunu ve konteyner bulmakta yaşanan ciddi sıkıntılara rağmen, ihracatta Türkiye’nin güçlü performans gösterdiğini söyleyen KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Ağustos itibariyle yıllık ihracatımız 207 milyar 469 milyon dolar ile rekor seviyeye yükseldi. İhracattaki bu ivmelenmede rekabetçi kurun da etkilerini görüyoruz. Son 12 aylık dönemde, 10 tane rekor seviye var. Bunlardan 4’ü tüm zamanların en yüksek seviyesi, 6’sı da içinde bulundukları ayların en yüksek seviyesi. Son 4 ayın en az 2’sinde 20 milyar dolar ve üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi bekliyoruz” diye konuştu. İkinci çeyrek büyümesinde, üretim, imalat sanayi ve hizmetler sektöründe ivmelenmeler olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, öncü göstergelere göre 2021’in yüzde 9 ila 12 civarında büyümeyle tamamlanacağını öngördü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), Şikago şehrinde başlattıkları ticaret merkezi projesinden bahseden Zeytinoğlu, “Sanayicimiz bu projeyle ürünlerini ABD pazarına taşıyabiliyor, orada fiziken varlığını gösterebiliyor. TOBB Ticaret Merkezi, Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefine destek anlamında da önemli katkılar sağlayacaktır. Bu hamleler önümüzdeki dönemde, bu bölgelere ve dünyada ihracat yapmadığımız ya da ihmal ettiğimiz bölgelere giriş için Türk sanayicisinin bileti olacaktır” dedi.

Türkiye’nin en büyük sorununun işsizlik ve iş bulamama olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Hem işsizlik hem de çalıştırılmak istenen ara eleman ihtiyacı var. Bu konuda uzun vadeli planlar yapmak ve ara eleman sorununun çözümüne yönelik daha somut adımlar atmak gerekiyor. Temmuz ayı itibariyle işsizlik oranı yüzde 12 ile geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan gerilerken, haziran ayına göre 1,4 puan yükseldi. İşsizlik oranından ziyade, çalışan sayısının izlenmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

Sera salınımını 2030’a kadar yüzde 55 azaltacak

Avrupa’nın yeşil ekonomi ve yeşil teknolojilerde lider rol üstlendiğini kaydeden Ayhan Zeytinoğlu, “Çevre dostu, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi içeren bu süreçte yenilenebilir enerji, karbon fiyatlandırması, geri dönüşüm ve yeniden kullanım temaları öne çıkıyor. Avrupa Birliği (AB) bu şekilde yeşil ekonomi ve yeşil teknolojilerde lider rol üstlenirken sanayi ve ticaret politikaları aracılığıyla dünya pazarlarına da yön vermeyi ve ticaret ortaklarındaki yeşil dönüşüme öncülük etmeyi planlıyor” dedi. Zeytinoğlu, AB’nin Paris İklim Anlaşması içerisinde yer alan Yeşil Mutabakat ile üretim, tarım, ulaştırma, hizmet ve inşaat gibi tüm sektörlerde döngüsel ekonomi ilkelerinin uygulanması ve sera gazı salınımlarını 2030’a kadar yüzde 55 azaltarak, 2050’de ise tamamen sıfırlayan politikaların izlenmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Karbon fiyatlaması sistemi tasarlanmalı

AB’nin yeşil ve dijital dönüşümü kapsayan yeni politikasına Türkiye’nin de uyum sağlaması gerektiğini belirten Zeytinoğlu, “Tıpkı dijital dönüşüm gibi Avrupa Yeşil Mutabakatı da, ekonomimizin ve KOBİ'lerimizin rekabetçiliğinde kaldıraç etkisi yaratacak. Bir ülkenin kendi Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)’i varsa, karbon emisyonlarını vergileyebilecek ve tahsil ettiği vergileri de, ithal mal, AB’ye girerken mahsup edilebilecek. Ülkede böyle bir düzenleme yoksa vergi doğrudan sınırda AB’ye ödenecek. Bu nedenle “Karbon fiyatlaması sistemini” tasarlamak önemli” diye konuştu. Türkiye’de dijital dönüşümün, yeşil ekonomik dönüşümle birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çeken Zeytinoğlu, “AB’nin dijitalleşme konusundaki politikalarını yakından takip etmeli ve bu kapsamda belirlenen ulusal stratejilerimizi geç kalmadan hayata geçirmeliyiz. Dijitalleşme ve ticaret ilişkisi özellikle e-ticaretin hızla artmasıyla önem kazanıyor. Kişisel verilerin korunması, yapay zeka kullanımı, imalat sektöründe robot kullanımı ve 5G şebekeleri gibi konuların yakından izlenmesi, teknoloji ve inovasyonun desteklenmesi gerekiyor” dedi.

Ayrıca, İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) 59’uncu genel kurulunda 4’üncü kez başkan seçilmesine değinen Zeytinoğlu, Türkiye’nin AB uzmanı olmanın sorumluluğu ve onurunu taşıyarak bundan sonraki süreçte de çalışmalarını titizlikle sürdüreceklerini belirtti.