ABD’de soğuk hava, hammadde krizi getirdi

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Şener Gençer, hammadde fiyatlarının arz talep ekseninde belirlendiği sektörde, global tedarikçilerin kötü hava koşulları gerekçesiyle mücbir hal ilanının olumsuz etkiler yaptığına dikkat çekti. Gençer, “Tüm sektör olumsuz etkileniyor ama asıl büyük darbeyi sektörün yüzde 95’ini oluşturan KOBİ statüsündeki firmalar alıyor. DÜNYA Gazetesi’nin 10 Şubat’taki manşetinin ardından fiyatlar yüzde 8-10 daha artış gösterdi. Temmuz 2020’de 900 dolar olan plastik hammaddesi şu an bin 850 dolar. Hammadde fiyatında dokuz ayda yüzde 120 artış yaşandı ve önümüzdeki 2,5 ay içinde yüzde 20 daha fiyat artışı bekleniyor” diye konuştu.

"İthalat azalınca Petkim'e talep baskısı artıyor"

Navlundaki artışların yanı sıra boş konteyner tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle ABD’den 1 ayda gelen hammaddenin yurda gelişinin 2.5 ayı bulabildiğini ifade eden Gençer, “Ani yükselişlerin olduğu dönemlerde ithalatçılar zarar etme korkusuyla ithalatı azaltıyorlar. Bu da Petkim üzerindeki talep baskısını, dolayısıyla Petkim’den şikayetleri artırıyor. Bu noktada Petkim’in de yapabileceği bir şey yok. Zira, Petkim, ülkemiz ihtiyacının yüzde 18- 20’sini karşılayabiliyor.” dedi. Gençer, ihracata destek olmak, sanayicinin önünü açmak için ithalatta vergilerin bir süreliğine kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi.



"Geri dönüşüm konusu dikkate alınmalı"

Güloğlu Plastik Genel Müdürü Gülçin Güloğlu son günlerde hammadde fiyatlarındaki fahiş fiyat artışına karşın, geri dönüşüm konusunun gözden kaçırıldığını söyledi. Güloğlu, “Hammadde fiyatlarındaki artış son dönemde hem üreticiyi hem de tüketiciyi geri dönüştürülmüş plastik hammaddeye yöneltti. Fakat çağımız geri dönüşüm çağı olmasına rağmen maalesef Türkiye’nin hala sürdürülebilir bir geri dönüşüm politikası yok. Atıklar maalesef son dönemdeki sokağa çıkma yasakları nedeniyle toplanamaz oldu. Türkiye’deki geri dönüşüm firmaları aslında oldukça büyüdü ve gelişti. Son teknoloji ile çalışıyorlar. Doğru politikalar uygulanırsa Avrupa’nın en büyük plastik işleyicisi oluruz” dedi.