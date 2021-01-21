ABD’den Katar’a iş insanları yat için Alya'ya geliyor

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Alya Yatçılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Alıa Yacht Builders) Genel Müdürü Ömer Koray, 2008 yılı sonunda kurulan şirketin bugüne kadar çeşitli uluslararası ödül alan lüks yatlar da dahil olmak üzere çeşitli boylarda toplam 19 adet yat üretip dünyanın birçok ülkesine 100 milyon Euro’dan fazla ihracat yaptıklarını söyledi.

Antalya Serbest Bölgesi’nde tersanede Rus ve Katarlı iş insanları için 55, 36 ve 32 metre boylarında 3 adet yat yapımının devam ettiğini belirten Koray, “Rus iş insanının sahip olduğu büyük yata destek olacak 36 metrelik hizmet yatın yapımı sürüyor. Temmuz ya da Ağustos ayında denize inmesini hedefliyoruz” dedi.

Yat mobilyaları üretimi ve ihracatı da yaptıklarını anlatan Koray şöyle devam etti: “Avustralya’dan, ABD’ye, İngiltere’ye dünyanın çeşitli ülkelerine sipariş üzerine yat üretiyoruz. Yaptığımız yatlar birçok uluslararası yarışmada ödüller aldı. Tanıtım için özel bir çabamız olmadı. Sektör zaten kendi tanıtımını yapıyor. Müşterilerimizin yakın çevresinde yaptığı tanıtımlar şirketimizin tanınmasına katkı koydu. Avustralya’ya yat mobilyaları ihracatı yaptık. Müşterilerimizin hayalini gerçekleştiriyoruz. Halen tersanelerimizde alt firmalardakilerle birlikte 247 çalışanımız var.”

Antalya yat sektöründe dünyada tanınıyor Alya Yatçılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Genel Müdürü Ömer Koray, Antalya Serbest Bölgesi’nde yat üretiminin dünyada artık daha çok bilinirliğinin olduğunu söyledi. Yat sektörünün 20 yılda dünyada çok önemli yere geldiğini anlatan Koray, Antalya Serbest Bölge Yatırımcı ve İşletici AŞ’nin daha büyük boy yatların denize inmesi ve karaya çıkarılması konusunda çok büyük altyapı yatırımı gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Koray, “Bu altyapı yatırımları tamamlandığında Antalya lüks yat yapım ve bakım-onarımı konusunda sektörde daha iyi duruma gelecek. Yat bakım ve onarımında da özellikle Akdeniz bölgesinde söz sahibi olacak” dedi.