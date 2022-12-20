Abdioğulları, Anadolu 500’de 70’inci sıraya yerleşti

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde, toplam 400 bin metrekare alana kurulu 9 tesiste; Polipropilenve Polietilen hammaddeleri ile Endüstriyel, Tarımsal, Teknik Tarım ve Teknik Tekstil alanında gerçekleştirdikleri ürünleriyle büyüyen Abdioğulları, Anadolu 500’deki zirve yolculuğunu sürdürüyor. Bu yıl Anadolu’nun en büyük 500 şirketi sıralamasında geçen yıla göre 15 basamak birden sıçrama yapan Abdioğulları, Merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde bulunan şirketlere yönelik olarak Ekonomist Dergisi ve TEB iş birliğinde gerçekleştirilen “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırması sonuçlarına göre, geçen yıl 85’nci sırada bulunuken, bu yıl 70’inci oldu.

Abdioğulları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, yaklaşık bin 800 işçi istihdamındaki başarının eğitim, dinamiklik, inovasyon, Ar-Ge çalışmaları ve teknolojiyi takip etmekle doğru orantılı olduğunu belirtti.

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