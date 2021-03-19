Abdullah Gül Üniversitesi Teknopark resmen kuruldu

KAYSERİ - Sümer Kampüsü Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ Vakfı üyesi Mustafa Çelik, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci katılarak ortaklık sözleşmesini imzaladı. Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu AGÜ Teknopark’ın, sürdürülebilir olmasını sağlamak için, Teknoloji Transfer Ofisi üzerinden, Türkiye’deki kâr amacı gütmeyen teknopark olarak kurduklarını, bu yönü itibariyle de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini savundu. AGÜ Vakfı’nın şirket ortağı olduğunu söyleyen Mustafa Çelik de, “Çok daha inovatif ürünlerin burada ortaya çıkacağından eminim. Teknoparktan beklentilerimiz de yüksek. Bir taraftan akademik camiadan, bir taraftan şehrin iş ve sanayi dünyasından, genç girişimciler ve genç bilim adamlarından beklentilerimiz yüksek. Bu üç enerjinin birleşmesinden müthiş bir sinerji burada ortaya çıkacağını ve dünya çapında ürünler geliştirileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.