ABİGEM ve KSO, “İhracat Satış Kampı” sertifika törenini gerçekleştirdi

KOCAELİ - “İhracat Satış Kampı” programı ile firmaların ihracatta var olan başarılarını artırmayı ve ihracat yapamayan firmaların ihracata başlamalarını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, “2019 yılında hiç ihracat yapmamış 5 firma ile pilot olarak başlattığımız İhracat Satış Kampı programımızdan sonra, 2 firmamız ihracata başlamıştır. Ramazan Aycan Makine, Polonya’ya satış yaptı; Aşsan Gıda ise ABD, Almanya ve İtalya’ya satış yaptı ve Hollanda’ya da numune gönderdi. Yeni tamamladığımız eğitim sonundaki verilere baktığımızda da yine bu hedefi gerçekleştirmiş bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Zeytinoğlu, “Program kapsamında, firmalarda denetlenebilir bir ihracat satış sisteminin kurulması, müşterilere ulaşmak için detaylı pazar araştırması yetkinliğinin kazanılması, işletmelerin ürünleri için hazırlanmış İhracat Pazar Araştırması Raporları, işletmelerin ürünlerine müşteri olabilecek firmaların listeleri, müşterilerle iletişimde kullanılacak konuşma ve e-posta taslakları, uluslararası pazarlama takviminin oluşturulması, Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemi önerisi, teslim şekilleri operasyonu ve teslim şekline uygun fiyat verme yetkinliği, dış ticarette ödeme şekilleri ve tahsilat risklerini minimize etme yöntemlerini uygulama yetkinliğinin artırılması hedeflenmiştir” dedi.

Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirdikleri 20 günlük (8 hafta) eğitim programına 45 firmanın başvuru yaptığını belirten Zeytinoğlu, katılım için belirlenen kriterler çerçevesinde 45 firma arasından 13 firmayı seçtiklerini belirtti. Zeytinoğlu, “İhracat Satış Kampı” eğitimini tamamlayan 13 katılımcıya, sertifikalarının da online olarak gönderileceğini söyledi.