ABSDOOR Çelik Kapı, sürdürülebilirlik için dijitalleşme alanına odaklandı

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Kayseri OSB’de üretim faaliyetlerini sürdüren ABSDOOR Çelik Kapı, bir yandan mevcut ürünlerini teknolojik yeniliklere göre güncelliyor, diğer yandan da bünyesine yeni ürünler ekliyor. Hem ürün kalite ve çeşitliliğinde, hem de üretim kapasitesi ve ihracat pazarında büyümeye odaklanan marka, sürdürülebilirliği sağlamak için de dijitalleşme ve makineleşme yatırımlarına hız verdi.

Çelik kapı, yangın çıkış kapısı ve güvenlik kapıları üreten ABSDOOR Çelik Kapı, üretiminin yüzde 40’ını iç piyasa, yüzde 60’ını ise ihracata yönlendirmiş durumda. 2005 yılında pazarlama faaliyetlerinde bulunmak için kurulan ve 2012 yılından bu yana da üretim yapan şirket, son dönemde Avrupa standartlarında ürünler geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarına da hız verdi. ABSDOOR Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kaya, “Kalite, güvenlik ve estetik esaslarını koruyarak daha geniş ürün yelpazesi oluşturmak ve sektörde lider marka olmak istiyoruz. Müşteri memnuniyetini esas alarak, daima yeni teknolojileri takip edip Ar-Ge çalışmalarımızı devam ettirerek, markamızı, yurtiçi pazarımızı ve ihracat ciromuzu büyütme hedefindeyiz. Büyümemizin sürdürülebilirliğini sağlamak için rotamızı dijitalleşme ve makineleşmeye çevirdik. Bu konuda proje ve yatırımlar gündemimizde” dedi.

20 milyon TL ciroya ulaştı

ABSDOOR şu anda başta Bulgaristan, Romanya, Bosna Hersek, Sırbistan olmak üzere, Irak, Mısır, Libya, Tunus ve Kenya gibi pek çok ülkeye ihracat yapıyor. Hedefinde Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve İtalya gibi Avrupa ülkeleri olan marka, 2020 yılında yaklaşık 20 milyon TL ciro yaptı. 2021 yılında mevcut cironun yüzde 25 üzerine çıkmayı hedeflediklerini dile getiren Köksal Kaya, “2020 yılında 1 milyon 250 bin dolar civarında ihracat yaptık. 2021 yılı sonuna kadar da 2 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı istiyoruz. Kilogram başına ihracat cirosunu artırmak, böylelikle ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak, fiyatta rekabetin olmayacağı, kalite ve ciroda rekabetin hedeflendiği bir ortam hazırlama gayreti içindeyiz” diye konuştu.