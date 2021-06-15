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Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar’ın acı günü

Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar’ın annesi Fatıma Acar hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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GAZİANTEP - Gaziantep merkezli Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar’ın annesi Fatıma Acar hayatını kaybetti. Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden anne Acar için bugün cenaze töreni düzenlenecek. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Fatıma Acar, saat 18:00’de Gaziantep’te Asri Mezarlık’ta Şireci Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedilecek. Acar ailesinin pandemi nedeniyle taziye yapmayacağı öğrenildi.