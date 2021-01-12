Açıkhava ve endüstriyel reklamcı hibe desteği istiyor

AYŞE KAYTAN UÇAK-ESKİŞEHİR

Türkiye ekonomisine yıllık 9 milyar dolarlık katkı sağlayan ve 125 bin kişiye iş imkanı sunan açıkhava reklamcılığı ve endüstriyel reklam sektörü pandemiden dolayı zor günlerden geçiyor. Uzaktan çalışma imkanı olmayan ve “mücbir sebep” kapsamı dışında kaldığı için desteklerden faydalanamayan sektör, özellikle az sayıda personel istihdam eden işletmelere devletin hibe desteğinde bulunmasını istiyor.

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) Başkanı Ahmet Özdemirel, sektörün 2020 yılına büyüme hedefiyle girdiğini ancak salgın nedeniyle sektörün yatırımlarını ötelediğini belirterek, “2021 yılının yüksek enflasyonla karşı karşıya kalacağımız, işsizliğin ve cari açık gibi kronik sorunların büyüdüğü bir yıl olmasından endişeliyiz. Sektör olarak var olan mevcut yatırımlarımızı korumaya çalışacağımız bir yıl olacak gibi gözüküyor” değerlendirmesinde bulundu. Geniş bir müşteri portföyüne hizmet veren açıkhava ve endüstriyel reklam sektöründe 11 binden fazla işletmenin faaliyet gösterdiğini açıklayan Özdemirel, “Pandemi nedeniyle birçok sektör üretime ara verdi, resmi daire ve kurumlar esnek hizmet anlayışına geçti. Festival, konser, panayır, kutlama, şenlik gibi organizasyonların iptal olması, siparişlerin kesilmesi ve devam eden projelerin askıya alınmasına neden oldu. Hizmet verdiğimiz hemen hemen her sektör mücbir sebep kapsamında kabul edilerek desteklenirken sektörümüz kapsam dışında kaldı” diye konuştu.

Firmaların yüzde 60’ında, 1 ila 10 personel istihdam ediliyor

Sektör olarak yüzde 33’e yaklaşan ihracat kapasitelerini bulunduğunu ve desteklenmeye ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Özdemirel, “Endüstriyel reklam sektörünün yüzde 60’ı, 1 ile 10 kişi arasında personel çalıştırmaktadır. Bu işletmeler, elektrik, su, doğalgaz, kira gibi giderlerini karşılamak, personel ücretlerini ödemek ve faaliyetlerini sürdürmek hususlarında ciddi problemlerle karşı karşıya kaldı. Devleti yanımızda görmeyi arzuladığımız bir dönemdi fakat yalnız bırakıldık. İşyerlerimizi açık tutabilmemiz ve personelimizin istihdamının devam etmesi için ileriye dönük ödenmemek üzere, özellikle az sayıda personel istihdam eden işletmelerimize, hibe amaçlı, geriye ödemeksizin ciddi desteklerin sağlanması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

e-ticaret için ürün geliştiriyoruz

Türkiye’de kısa zamanda teknolojik gelişimle rekabetçi sektörlerden biri haline gelen endüstriyel reklamcılığın her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Özdemirel, “COVID-19’un ortaya çıkardığı sonuçlar biz üretenleri o kadar zorladı ki, sektör olarak e-ticaret için ürünler geliştiriyoruz, ihracat olanaklarını artırabilmek ve yeni pazarlara açılabilmek için şartları zorluyoruz” dedi.

Özdemirel, pandemiyle mücadele kapsamında dernek üyesi malzeme tedarikçileri ve imalatçıları ile bir araya gelerek 400’e yakın koronavirüs ventilasyon siperini üreterek ihtiyaç duyulan hastanelere bağışladıklarını, ayrıca 2 bin 500’e yakın yüz siperliğini de İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Antalya’daki il sosyal hizmetler bünyesindeki yaşlı huzurevlerine ücretsiz dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.