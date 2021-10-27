Acil Müdahale Yazılımı GEBKİM OSB’de kuruluyor

KOCAELİ - Türkiye’de yılda yaklaşık 400 büyük fabrika yangını yaşanıyor. Bu yangınların önemli bir çoğunluğu sanayi üretiminin yoğunlaştığı Marmara Bölgesi’nde gerçekleşiyor. Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si GEBKİM, olası kazaların önüne geçebilmek, yangınlar büyümeden müdahale edebilmek için ‘acil müdahale yazılımını’ devreye alıyor. GEBKİM OSB’yi 7 gün 24 saat izleyecek insansız hava araçları (İHA) riskli bölgeleri gözlemleyerek tüm veriyi kurulacak GEBKİM Komuta Merkezi’nde toplayacak.

7/24 saat gözlemlenecek

Avrupa Birliği (AB) ve Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekli ‘acil müdahale yazılım’ projesi, ölçümlenebilir değerlerin tek bir noktadan izlenmesine ve anında ilgililere haber verilmesine olanak sağlıyor. Acil müdahale yazılımı ile OSB’de bulunan üretim tesisleri ve depolama sahaları 7 gün 24 saat gözlemlenerek kaza, yangın ya da üretimde sekteye uğratacak olumsuz bir durum GEBKİM Komuta Merkezi’ne iletilecek. Komuta Merkezi de anında yetkililere haber verebilecek. GEBKİM Komuta Merkezi’ne tam ve anında veri aktarılabilmesi için OSB üzerinde devriye atacak insansız hava araçlarından yararlanılacak. OSB içerisindeki riskli noktaları havadan gözlemleyecek İHA’lar, 7/24 yaşanabilecek tüm olumsuzlukları anında rapor edebilecek.

Tehlike anında otomatik olarak İtfaiye, AFAD, ağlık Birimleri, Ulusal Zehir Merkezi gibi kamu kuruluşlarına haber veren sistem, fabrika yetkililerini de mobil uygulama üzerinden uyaracak. Olası bir yangın ya da kaza durumuna anında müdahale gerçekleştirilebilecek. Kurulumuna başlanan sistemin verimli çalışabilmesi için tüm GEBKİM ve katılımcı firma acil durum ekiplerinin temel ilk yardım, acil durum eğitimleri, yangın riski değerlendirmesi, kimyasal dökülme ve sızıntı, yangına müdahale gibi kimya sektöründe büyük önem arz eden eğitimleri alabilmesi için 12 eğitim başlığı ve 3 seminerden oluşan bir eğitim programı hazırlandı.