Adana, 10 ayda geçen yılın ihracatını geçti

ADANA - Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’da ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatın yüzde 40.12 artarak 235.7 milyon dolara ulaştığını, Adana’nın aylık bazda tarihindeki en yüksek ihracatını oluşturan bu rakam ile birlikte 2021 yılının ocak- ekim dönemi toplam ihracatının, 2020 toplam ihracatını geride bıraktığını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve ADASO Başkanı Kıvanç, TİM tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi. Adana’nın aynı yıl içerisinde 4’üncü kez aylık ihracat rekoru kırdığını söyleyen Kıvanç, “Adana ekim ayında 235.7 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek aynı yıl içerisinde 4 kez rekor kırdı. 2021 yılının ocak- ekim dönemi toplam ihracatı 1 milyar 961 milyon dolara ulaşarak, 2020 yıllında gerçekleştirmiş olduğumuz 1 milyar 837 milyon dolarlık ihracatı geride bıraktı” dedi.

Adana’nın 10 aylık verilerine bakıldığında ihracatını geçen seneye göre yüzde 32.35 artırdığını belirten Kıvanç, “İhracatın gerekli olduğu bu günlerde Türkiye ve Adana özelinde sanayinin çarklarının giderek daha hızlı dönmekte olduğunu görüyoruz. Ümit ediyorum ki Adana olarak Türkiye’nin ihracatından alacağımız pay her geçen gün artacaktır” diye konuştu.

Adana’nın 2020-2021 yılları ekim ayları karşılaştırıldığında ihracat yapılan ilk 20 ülke içerisinden 18 ülkeye ihracatın arttığının gözlemlendiğini dile getiren Kıvanç, şöyle devam etti: “Ekim 2021 döneminde Adana ilinden yapılan ihracatta, Irak 23.9 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, Almanya 17.1 milyon dolar ile ikinci ve İspanya 16.1 milyon dolar ile üçüncü sırada. Sektörel bazda ise ekim 2021’de 50 milyon 330 bin dolar ile tekstil ve hammaddeleri lider olurken, bu sektörü 40 milyon 658 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 34 milyon 759 bin dolar ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri takip etmiştir.”

Yılsonunda Adana ihracatının 2 milyar 350 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin ettiklerini aktaran Kıvanç, “Adana olarak ihracata odaklandığımız takdirde mevcut potansiyelimizi değerlendirip önümüzdeki dönemlerde bu rakamlarından çok daha üstüne çıkabileceğimiz inancındayım” ifadesini kullandı.