Adana Büyükşehir, 8 MW’lik santral yatırımı yapıyor

ADANA – Adana Büyükşehir Belediyesi yüksek enerji maliyetlerini aşağı çekmek için güneş enerjisi santralleri (GES) kuracak. İlk etapta 8 MW’lik GES projelerini devreye alacak olan Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen süreçte enerji sarfiyatının yüzde 50’sini GES’lerden karşılamayı hedefliyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, düzenlediği basın toplantısında, kurumun mali yapısı ve projeleri hakkında bilgi verdi. Belediyenin geçmiş dönemden kalan borçları nedeniyle her ay ortalama 60 milyon TL gelirlerinin kesildiğini belirten Karalar, “Mali tablosu kötü bir belediye aldık ve iyileşmesi sürekli yukarı doğru giden bir tablo haline getirdik. 2019’da kötüye gidişi durdurduk, 2020’de kısmen iyileşme başladı, bu sene daha iyi, her ay 30-40 milyon civarında borcumuz azalıyor” açıklamasını yaptı.

Kullandıkların enerjinin bir bölümünü GES yatırımları ile karşılamayı hedeflediklerini açıklayan Başkan Karalar, “Şu anda GES konusunda 2 megavat Büyükşehir, 1.6 megavat ASKİ yatırımı bitmek üzere. Yakında 1 megavata daha başlıyoruz, yaklaşık 3 megavatın da anlaşmasını yapmak üzereyiz, bunu müteahhit kendisi yapacak, gelir paylaşımı yüzde 50-50 olacak” bilgisini verdi. Mevcut GES yatırımlarının yaklaşık 60 megavat olan enerji sarfiyatlarının yüzde 8’ini karşılayacak oranda olduğunu, yüzde 50’nin üzerine çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Karalar, “Ayrıca şehirdeki sulama kanalları için HES (Hidroelektrik santrali) projemiz var. Dört megavat civarındaki projeyi yaptık, DSİ’den izin istiyoruz, verirse, onu da hayata geçireceğiz. Bunlara ek olarak, bir firma bizim çatılarımızın dışında 5 megavatlık daha GES kurulabileceğini iddia ediyor, onlarla da görüşüyoruz” dedi.

Son olarak elektriğe yapılan yüzde 15 zammın, zaten yüksek olan enerji maliyetlerini daha da artıracağını vurgulayan Karalar, “Bu maliyetleri aşağı çekmeye yönelik adım atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.