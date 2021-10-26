Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Sanayi Odası’nda mesaj verdi: “Üretenin yanındayız”

ADANA - Başkan Karalar, Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) düzenlenen Adana İli Ekonomi İstişare Toplantısı’nda, sanayiciler ve meslek komiteleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç’ın da katıldığı toplantıda söz alan Karalar, Adana’da istihdam yaratan, artı değer üreten, büyük zorluklar içinde iş yapan sanayicilerin, girişimcilerin işini kolaylaştırmak için, Büyükşehir Belediyesi olarak, imkanlar doğrultusunda ne gerekiyorsa yapmaya her zaman hazır olduklarını belirtti. Adana’da faaliyet gösteren iş insanlarının, ithalatlarında millileştirmeyi Adana’da yaparak, kente gelen parayı artırabileceklerini belirten Karalar, ithalatların Adana gümrüğünden yapılması halinde Adana’ya her ay 20 milyon lira ek para geleceğini açıkladı.

Daha fazla para gelmesi gerekiyor

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne her ay gelen paranın, kent nüfusuna, kentin ihtiyaçlarına yetmediğini söyleyen Karalar, “Nüfusu bizden az şehirler, bizden fazla para alıyor. Adana’da yapılacak çok iş var. Kimsenin aldığı parada gözümüz yok ama Adana’ya daha fazla para gelmesi gerek. Bu konuda bize haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Yöneticilerimize çağrı yapmalıyız. Sanayicilerimizin bu konuda bize destek vermesini istiyoruz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’ni 4 buçuk milyar lira borç ve aylık 50-60 milyon lira açıkla devraldıklarını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, gelinen noktada borcun her ay 20 milyon lira azaldığını, paranın iyi kullanılmasıyla, yapılan tasarruflarla ve farklı yönetim tarzıyla, daha fazla iş yapılmasına rağmen gelirin günden güne arttığını açıkladı. 1 milyar 270 milyon lira olan metro borcunun da yapılandırmayla şu anda 1 milyar 61 milyon liraya indirildiğini kaydetti.

Kredi notumuz BB

Metronun 2’nci hattı için hazırlanan projenin Cumhurbaşkanı onayı beklediğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, kabul edilmesinin yetmeyeceğini, hayata geçirilmesi için de 300 milyon dolar kredi gerektiğini anlattı. Önemli bir Uluslararası Kredi Derecelendirme Firması’nın, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne kredi notu olarak hayli yüksek olan BB verdiğini, şu ana kadar yapılanların son derece olumlu algılandığının böylece tescillendiğini bildirdi. Başkan Zeydan Karalar, “Göreve başladığımızda borcumuz gelirimizin 4 katıydı. Bu tabloyu tersine çeviriyoruz. Şu anda gelirimiz borcun iki katı. 2023 sonunda denk olacak. Adana gelişime en açık il olarak gösteriliyor artık. 2021 sonunda kredi notumuz BB’den de daha iyi olacak. ASKİ, 2018’de 95 milyon lira zarar ederken, 1 yılda 145 milyon lira artı değer üreten bir kurum haline geldi” diye konuştu.

Kıvanç: Adana için işbirliğini sürdüreceğiz

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da “Adana için birlikte çalışacağız” diyerek başladığı konuşmasında, Adana’da eylül ayı ihracatının 209 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve bunun rekor olduğunu duyurdu. Yıllık ihracatın da 2 milyar 300 milyon dolar olarak beklendiğini açıklayan Kıvanç, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adana’ya yarar sağlayacak her konuda iş birliği yaptıklarını ve bunu sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti. Zeki Kıvanç, Adana’nın önümüzdeki yıllarda çok büyük üretim ve ihracat rakamlarına ulaşacağına inandığını açıkladı.