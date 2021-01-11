Adana Büyükşehir’den kırsaldaki üreticiye lavanta fidesi desteği

ADANA-DÜNYA

Geçen hafta Pozantı ilçesinde teslim ettiği 80 bin lavanta fidesi ile bu ilçede fide desteğini 375 bine çıkaran Adana Büyükşehir Belediyesi, hafta sonunda da Feke ilçesinde, çoğunluğu kadınlardan oluşan 22 üreticiye 210 bin lavanta fidesi dağıttı.

Fidelerin üreticilere teslim edildiği etkinliklere katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kadının güçlü ve etkin olmasının yolunun ekonomik hayatta yer alması ve ekonomiye katkı sağlamasından geçtiğini belirterek, “Kendi ayakları üzerinde duran kadın, ailesini biz erkeklerden daha iyi çekip çevirir, paranın kıymetini bilir. Bu nedenle Adana’nın her tarafına kadın kooperatifleri kurduruyoruz ve bu kooperatiflere destek oluyoruz” dedi.

“Üretici beş kat fazla kazanacak”

İki gün önce Pozantı’da, daha önce Aladağ’da lavanta fidesi dağıttıklarını belirten Karalar, şöyle devam etti: “Bugün de burada çoğu kadın 22 üreticimize, 210 bin lavanta fidesi dağıtıyoruz. Ben görevde oldukça kadın üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğim. Nerede belediyenin yapacağı iş varsa yanınızdayız. Üreticiyi desteklemeyi sürdüreceğiz. Ürettiğiniz ürünlerin Büyükşehir markasıyla satılmasını sağlayacağız. Bunları hemen olmaz ama yavaş yavaş yapacağız. Kooperatif kurdurma, kooperatiflere destek olma işleri hep bizle başladı. Bir süre sonra Aladağ, Saimbeyli, Feke lavanta cennetine dönüştüğü zaman ve lavantayı endüstriyel ürüne dönüştürdüğümüzde, üreticimiz 5 kat fazla para kazanacak. O tesisi açacağız. Lavanta; kokusuyla, yağıyla sağlığa yararlı, önemli bir ürün.”

Daha sonra Tapaneli Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi üyesi kadınlarla da bir araya gelen Karalar, kooperatifin daha güçlü hale gelmesi için üretici kadınlarla görüş alışverişinde bulundu.